明日花綺羅情史被挖「獵6男顏值偶像級」　遭爆性交易小10歲周鶴年

記者陳芊秀／綜合報導

韓國男團THE BOYZ成員周鶴年昨日（18）被經紀公司宣布退團解約，韓媒爆料幕後原因是他與日本前AV女優明日花綺羅密會並發生關係，事後付酬勞涉及性交易，對此周鶴年深夜發手寫信否認，並向大眾道歉。而明日花綺羅擁有高知名度，情史也被挖出。

▲明日花綺羅與小10歲周鶴年爆性交易，情史被挖出。（圖／翻攝自IG）

現年36歲的明日花綺羅，與周鶴年相差10歲，上月被《週刊文春》直擊拍到兩人在六本木酒吧擁抱，還將下巴靠男方肩上等親密舉動。然而該則報導並未在日本公開，韓媒《10Asia》報導，周鶴年經紀公司ONE HUNDRED向韓媒證實，收到《週刊文春》的詢問信，並且向藝人確認事實。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲明日花綺羅與周鶴年六本木酒吧互動親密，被爆發生關係。（圖／翻攝自IG）

回顧明日花綺羅的情史，她2012年與進軍美國職棒大聯盟的球星達比修有爆發香閨密會緋聞，且達比修有正在和明星妻子紗榮子協議離婚中，她甚至沒有向媒體否認緋聞，但這段關係仍不了了之。此外，她曾在綜藝節目「露半球色誘」小栗旬，結束錄影後還給對方電話，讓正宮山田優暴怒摔手機。

▲明日花綺羅與達比修有曾傳香閨密會。（圖／翻攝自IG）

▲明日花綺羅上節目露奶色誘小栗旬。（圖／翻攝自日網）



緊接著明日花綺羅2016年與傑尼斯男星伊野尾慧密遊新加坡，被目擊在五星級飯店泳池有說有笑，緋聞再度引發乎轟動。而她2017年在深夜節目中大膽公開戀愛史，坦承與兩名男偶像及一位運動員交往，甚至提到曾被大陸富豪以高價邀約陪睡，2019年被直擊與星二代音樂人「MY FIRST STORY」的主唱Hiro秘密約會，在東京一家超難預約的高級壽司店聚餐，而Hiro去年宣布與女星山本舞香結婚。

▲明日花綺羅與伊野尾慧密遊新加坡。（圖／翻攝自IG）

▲明日花綺羅與星二代音樂人Hiro密會吃高級壽司。（圖／翻攝自IG）



明日花綺羅2020引退後緋聞還是不斷。她2022年被《週刊文春》拍到與歌舞伎町當紅牛郎咲人牽手共度晚餐，現在又被同家媒體拍到與韓團成員周鶴年六本木酒吧密會，甚至捲入賣春性交易疑雲，震撼日韓娛樂圈。

▲明日花綺羅與牛郎咲人牽手共度晚餐。（圖／翻攝自IG）

▲明日花綺羅情史被挖「獵6男顏值偶像級」。（圖／ETtoday製圖）