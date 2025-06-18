「鄉民女神」懷孕7月近照曝光！　身體1變化驚呆她：非常奇妙

記者王靖淳／綜合報導

「鄉民女神」李優和饒舌鬼才熊仔去年10月官宣戀情，間接證實求婚成功，今年4月更開心宣布升格成為新手爸媽的消息，並於事後透露寶寶性別是女生。平時會在社群記錄生活的她，最近也發文分享懷孕7個月的近照及狀態。

▲李優分享懷孕七個月近況。（圖／翻攝自Instagram／uriko1219）

透過李優分享的近照可見到，她身穿一件黑色無袖的連身裙，側身靠在書架旁，並站在畫前隨意擺拍，渾圓孕肚一覽無遺。李優在文中提到，隨著懷孕進入7個月，身體開始出現各種變化，連自己都難以解釋，當中最讓她感到特別的，竟然是對地瓜的喜愛程度突然暴增。

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▲李優分享懷孕七個月近照。（圖／翻攝自Instagram／uriko1219）

李優表示，自己原本沒有特別喜愛吃地瓜，但最近卻對這項食物產生莫名的依戀，「在還沒釐清自己到底喜不喜歡之前，就已經深陷其中。」除了地瓜本身，就連各種地瓜做成的零食也讓她難以抗拒，她形容這股癡迷的感覺就像是「被魔法吸引」，同時也在文末驚呼：「實在是非常奇妙呢！」貼文及照片曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言「太美了」、「狀態有夠好」、「最美的孕媽咪。」