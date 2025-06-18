ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

《食尚玩家》女星認了想隆胸！
被誤會的大暖男／暖女星座TOP3！
永野芽郁經紀人閃電離職！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

DJ SODA 李珠珢 孫生 郭書瑤 宥勝 王星越 柏木文香

「鄉民女神」懷孕7月近照曝光！　身體1變化驚呆她：非常奇妙

記者王靖淳／綜合報導

「鄉民女神」李優和饒舌鬼才熊仔去年10月官宣戀情，間接證實求婚成功，今年4月更開心宣布升格成為新手爸媽的消息，並於事後透露寶寶性別是女生。平時會在社群記錄生活的她，最近也發文分享懷孕7個月的近照及狀態。

▲▼李優懷孕七個月。（圖／翻攝自Instagram／uriko1219）

▲李優分享懷孕七個月近況。（圖／翻攝自Instagram／uriko1219）

透過李優分享的近照可見到，她身穿一件黑色無袖的連身裙，側身靠在書架旁，並站在畫前隨意擺拍，渾圓孕肚一覽無遺。李優在文中提到，隨著懷孕進入7個月，身體開始出現各種變化，連自己都難以解釋，當中最讓她感到特別的，竟然是對地瓜的喜愛程度突然暴增。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼李優懷孕七個月。（圖／翻攝自Instagram／uriko1219）

▲李優分享懷孕七個月近照。（圖／翻攝自Instagram／uriko1219）

李優表示，自己原本沒有特別喜愛吃地瓜，但最近卻對這項食物產生莫名的依戀，「在還沒釐清自己到底喜不喜歡之前，就已經深陷其中。」除了地瓜本身，就連各種地瓜做成的零食也讓她難以抗拒，她形容這股癡迷的感覺就像是「被魔法吸引」，同時也在文末驚呼：「實在是非常奇妙呢！」貼文及照片曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言「太美了」、「狀態有夠好」、「最美的孕媽咪。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

李優熊仔結婚懷孕

推薦閱讀

快訊／鄭中基證實離婚14年情斷　爆只給8千贍養費回應了

快訊／鄭中基證實離婚14年情斷　爆只給8千贍養費回應了

10小時前

李珠珢突痛哭「網瘋猜跟球衣有關」！大巨蛋合照1舉動…惹怒韓球迷

李珠珢突痛哭「網瘋猜跟球衣有關」！大巨蛋合照1舉動…惹怒韓球迷

14小時前

太恐怖！韓性感女神漂髮「頭髮慘遭融化整片禿」　驚悚照曝光…崩潰痛哭

太恐怖！韓性感女神漂髮「頭髮慘遭融化整片禿」　驚悚照曝光…崩潰痛哭

14小時前

陳冠希「搭頭等艙爆口角」！嗆空服：我會讓你丟工作　乘客也傻眼

陳冠希「搭頭等艙爆口角」！嗆空服：我會讓你丟工作　乘客也傻眼

13小時前

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片！只穿透視衣：發現我忘了帶什麼嗎

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片！只穿透視衣：發現我忘了帶什麼嗎

6/17 12:00

李珠珢應援到一半突「掩面痛哭」！多次拭淚畫面惹心疼　球團發聲揭原因

李珠珢應援到一半突「掩面痛哭」！多次拭淚畫面惹心疼　球團發聲揭原因

21小時前

和2友性侵醉女！泰一首開庭全認了　遭求刑7年

和2友性侵醉女！泰一首開庭全認了　遭求刑7年

10小時前

上傳2帥照…粉絲瘋讚「高高在上的王」！　王星越傻眼：這是我爸

上傳2帥照…粉絲瘋讚「高高在上的王」！　王星越傻眼：這是我爸

6/16 15:06

家寧0偽裝現身了！「史博館看展全被拍」 3個月內IG掉粉數超驚人

家寧0偽裝現身了！「史博館看展全被拍」 3個月內IG掉粉數超驚人

11小時前

郭書瑤脫了！只穿泳衣「由上往下近拍」E罩杯包不住 超兇身材被看光

郭書瑤脫了！只穿泳衣「由上往下近拍」E罩杯包不住 超兇身材被看光

6/17 15:45

66歲胡瓜分產「名單沒有丁柔安」！6億房產分法曝 爆還買高額保單

66歲胡瓜分產「名單沒有丁柔安」！6億房產分法曝 爆還買高額保單

14小時前

前300壯士營運長爆性騷！「一手抓胸一手摸下體」受害女星不只陳天仁

前300壯士營運長爆性騷！「一手抓胸一手摸下體」受害女星不只陳天仁

14小時前

熱門影音

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙
麻衣包包「有23年前羅志祥同框照」　急澄清真相：不要八卦

麻衣包包「有23年前羅志祥同框照」　急澄清真相：不要八卦
林俊傑嘉賓是宋雨琦！　合唱〈Freak〉粉超嗨

林俊傑嘉賓是宋雨琦！　合唱〈Freak〉粉超嗨
記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童
玉兔愛車「遍布不明液體」 一抬頭...兇手就在附近

玉兔愛車「遍布不明液體」 一抬頭...兇手就在附近
新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜
李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！
檀健次機場遭私生飯追逐「拔腿衝進保姆車」

檀健次機場遭私生飯追逐「拔腿衝進保姆車」
周子瑜學會開車了？真相公開超搞笑XD

周子瑜學會開車了？真相公開超搞笑XD
楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜

楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜
楊謹華夫妻私下互動

楊謹華夫妻私下互動
李毓芬跳舞片

李毓芬跳舞片
王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

《戀愛兄妹》拚約會變歌唱節目！　在亨美聲超驚豔...鎔宇化身JYP?

《戀愛兄妹》拚約會變歌唱節目！　在亨美聲超驚豔...鎔宇化身JYP?

《戀愛兄妹》妹妹約會「裙+褲」哥傻眼　在亨突爭寵世勝：媽媽比較愛我

《戀愛兄妹》妹妹約會「裙+褲」哥傻眼　在亨突爭寵世勝：媽媽比較愛我

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育「很努力賺錢才能坐商務艙」

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育「很努力賺錢才能坐商務艙」

蔡琴演唱會「92歲媽媽現身」　她哽咽走到台邊拭淚

蔡琴演唱會「92歲媽媽現身」　她哽咽走到台邊拭淚

李洪基患罕病20年「身上滿是疤」　被勸戒菸酒：那是我的療癒時間！

李洪基患罕病20年「身上滿是疤」　被勸戒菸酒：那是我的療癒時間！

郭書瑤北檢開庭：管委會找不到人　聽閨蜜劉品言懷孕「認了早知情」

郭書瑤北檢開庭：管委會找不到人　聽閨蜜劉品言懷孕「認了早知情」

源少年須弘道留學半年..黃莑茗：變了　脫衣秀肌肉「突然就變成身材擔當XD」

源少年須弘道留學半年..黃莑茗：變了　脫衣秀肌肉「突然就變成身材擔當XD」

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

梓梓凍卵後變胖「胸圍變大E」　曝有關心Dora「不是啦啦隊都這樣」

梓梓凍卵後變胖「胸圍變大E」　曝有關心Dora「不是啦啦隊都這樣」

劉在錫遭李相二「背後貼緊」　一直往前推..他喊：屁股移開！

劉在錫遭李相二「背後貼緊」　一直往前推..他喊：屁股移開！

林依晨二寶出生「開賭盤猜生日」　張家慧讚她「全能媽媽」：帶男生很簡單

林依晨二寶出生「開賭盤猜生日」　張家慧讚她「全能媽媽」：帶男生很簡單

看更多

【超扯行為】黑狗遭貨車拖行熱到喘　虐狗畫面引眾怒

即時新聞

剛剛
剛剛
15分鐘前0

健身網紅出手了！陳天仁遭「教練性擾」露面認有陰影　公開對方通話內容

57分鐘前32

米可白曬女友視角照放閃！　「餐廳甜蜜約會孫綻」全被拍

1小時前511

周鶴年爆違法性交易！付費密會明日花綺羅　恐遭處1年以下徒刑

1小時前32

「鄉民女神」懷孕7月近照曝光！　身體1變化驚呆她：非常奇妙

1小時前51

陳冠希日航機上爆口角！經紀人還原真相　「同是鑽石會員卻遭要求讓位」

1小時前33

泰一犯案細節曝光！傳訊息「讓她在別處被拍到」　檢方控：是預謀

2小時前0

《玫瑰》收視稱霸！劉亦菲、彭冠英情感戲創高峰　男主角吐實：殺青才拍初戀

2小時前0

布萊德彼特《F1》首映攜32歲女友放閃！飆速300公里親上陣　影評狂讚年度最爽

2小時前0

《進擊的巨人》音樂會3分鐘完售！　粉絲敲碗成功「10/22加場」售票日公開

3小時前60

小S過47歲生日落淚！Lily曝情況「三姊妹齊聚陪伴」　真情告白媽媽內容曝

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／鄭中基證實離婚14年情斷　爆只給8千贍養費回應了
    10小時前1224
  2. 李珠珢突痛哭「網瘋猜跟球衣有關」！大巨蛋合照1舉動…惹怒韓球迷
    14小時前1418
  3. 太恐怖！韓性感女神漂髮「頭髮慘遭融化整片禿」　驚悚照曝光…崩潰痛哭
    14小時前226
  4. 陳冠希「搭頭等艙爆口角」！嗆空服：我會讓你丟工作　乘客也傻眼
    13小時前3430
  5. 孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片！只穿透視衣：發現我忘了帶什麼嗎
    6/17 12:007069
  6. 李珠珢應援到一半突「掩面痛哭」！多次拭淚畫面惹心疼　球團發聲揭原因
    21小時前3025
  7. 和2友性侵醉女！泰一首開庭全認了　遭求刑7年
    10小時前183
  8. 上傳2帥照…粉絲瘋讚「高高在上的王」！　王星越傻眼：這是我爸
    6/16 15:062
  9. 家寧0偽裝現身了！「史博館看展全被拍」 3個月內IG掉粉數超驚人
    11小時前4235
  10. 郭書瑤脫了！只穿泳衣「由上往下近拍」E罩杯包不住 超兇身材被看光
    6/17 15:452022
ETtoday星光雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合