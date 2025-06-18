20歲金髮女模接獨拍慘遭殺害！車輛燒毀森林內　神秘攝影師藏12年真相曝光

記者蕭采薇／台北報導

不論在哪個年代，總有著一群懷著明星夢的年輕女孩渴望能成為鎂光燈焦點、在大眾眼前發光發熱，但追夢的道路上究竟埋伏了多少的誘惑與陷阱呢？20歲的金髮女孩金芭莉（Kimberly Pandelios）為了抓住機會，卻賠上了自己的生命。

▲金芭莉渴望成為雜誌封面模特兒，而她遭逢意外時年僅 20歲。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

真實犯罪系列《金髮殺機》（Lethally Blonde），回顧在《花花公子》引領風潮的 1990 年代，無數女孩夢想能成為雜誌封面模特兒，一舉擄獲大批目光，當時正值20歲的金芭莉也不例外。為了從茫茫人海中脫穎而出，她盡全力把握住每一次機會。

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然而金芭莉在一次接受查無此人的神祕攝影師「保羅」拍攝後離奇失蹤，車輛更遭森林大火吞噬，案情膠著了12年才水落石出。

▲神祕攝影師「保羅」的前女友亦現身說法，成為12年懸案的破案關鍵。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）



快轉到網路盛行的 2010 年代，奧柏莉（Aubrey Gold） 18 歲時獨自前往拉斯維加斯，踏上成人片演員之路；孰料她在走紅之後誤入歧途，甚至捲入一樁人口失蹤案，陷入萬劫不復的深淵。

▲《金髮殺機》由《花花公子》創辦人的前女友荷莉麥迪森擔綱主持及執行製作人。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

《金髮殺機》由《花花公子》創辦人的前女友荷莉麥迪森（Holly Madison）擔綱主持及執行製作人，探討多起難以挽回的命案悲劇並揭開光鮮亮麗的世界背後潛藏的威脅與危機。聚焦於不同年代背景卻擁有同樣憧憬的女性，直擊模特兒、網紅等光環後的陰暗面。《金髮殺機》每星期日晚間11點於TLC旅遊生活頻道播出。