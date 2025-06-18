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懷孕後才知道的5件事！「雙腳腫成麵包」爆共鳴 織織：我低估了

記者潘慧中／綜合報導

織織是知名網路漫畫家，過去與賴賴的一段情最為轟動，沒想到分手將近2年後，她2024年底突然宣布懷孕，讓粉絲又驚又喜。事隔半年，她終於在12日誕下寶寶，還於17日上傳5張繪圖描述「懷孕後才知道的事」，讓不少媽媽都心有戚戚焉。

▲▼織織。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

▲織織坦言之前低估了懷孕的不適感。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

織織在社群網站坦言，看到太多優雅懷孕的貼文後，「讓我整個低估了懷孕的不適感」，之前還一度不舒服到覺得憂鬱，在Instagram開了一篇問與答，「沒想到收到媽媽們排山倒海的共鳴訊息，滑都滑不完，有些更恐怖的狀況（顏面神經失調、中風等…）就沒有畫出來了。」

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從眾多訊息中，織織挑選出了5件事。首先，懷孕後真的不敢隨便打噴嚏，「因為真的會漏尿。」其次，因為胎兒不時會踢肚子，所以常會跑廁所。第三點是到了孕晚期，無論是站著、坐著或躺著都不舒服。

▲▼織織。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

▲▼織織。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

▲▼織織。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

▲織織畫得很生動。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

第四點是雙腳都腫得像歐式麵包，「其他鞋子都不能穿，只能穿拖鞋。」最後就是空腹就會反胃，反之有吃東西的話，就會吐到臉上微血管破裂。

▲▼織織。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

▲▼織織的畫掀起不少共鳴。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

▲▼織織。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

產後不滿一周的織織坦言，身心靈目前雖然沒有支離破碎，但只覺得「怎麼懷孕五個月的肚子還在」，並且想藉此呼籲大家多關心媽媽，「男生都要好好照顧懷孕的老婆、孩子都要好好抱抱母親。」

▲▼織織。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

▲織織平安生下小孩。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

織織IG全文：

「懷孕就是生一場十個月的大病」

網路上太多優雅懷孕的文章讓我整個低估了懷孕的不適感
某天不舒服到覺得憂鬱的時候開了一篇QA
沒想到收到媽媽們排山倒海的共鳴訊息，滑都滑不完
有些更恐怖的狀況（顏面神經失調、中風等….）就沒有畫出來了

生產除了撕心裂肺的疼痛，還讓我想到之前去電影院看的「劇裂」，把自己一部分的血肉之軀跟青春分離出去之後的母親，不管是精神還是物理上都支離破碎

目前的我還感受不到支離破碎的狀況，只覺得怎麼懷孕五個月的肚子還在(◐‿◑)
希望大家都要好好的關心身邊的媽媽、男生都要好好照顧懷孕的老婆、孩子都要好好抱抱母親

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織織賴賴

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