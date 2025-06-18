永野芽郁經紀人閃電離職！　不倫醜聞燒2月…全面停工再受打擊

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星永野芽郁4月遭爆與已婚男星田中圭疑似不倫戀，又劈腿韓星金武俊，雖然3人都否認緋聞，演藝事業仍大受影響。而她又面臨一項打擊，傳出長期陪伴在身邊的帥哥經紀人A先生閃電離職！

▲永野芽郁不倫風波燒2個月，再傳出經紀人閃電離職。（圖／翻攝自X）

據日媒《女性SEVEN》報導，永野芽郁除了廣告代言一一遭撤下，主持的電台節目與明年的大河劇都宣布退出，實質上陷入了「活動休止」的狀態。圈內人士透露，她雖然盡量表現像平常一樣，但也會面露疲憊，退出主持、演出工作後，待在家幾乎不出門，另外聽說曾到海外度過一段時間。

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而長年陪在永野芽郁身邊的經紀人A先生，年紀輕輕就肩負重任，她以前做IG直播時，兩人也時常對話互動，A先生更以「永野芽郁經紀人」名義開設社群帳號，對粉絲來說是非常熟悉的帥哥經紀人，沒想到傳出6月上旬閃電離職。

▲永野芽郁經紀人開設社群帳號，吸引大批粉絲追蹤。（圖／翻攝自X）

知情人士透露，A先生是女團「桃色幸運草Z」成員百田夏菜子的弟弟，從國中開始就跟在姊姊身邊學習。A先生在2月被爆行為張狂，態度高高在上，4月藝人又捲入不倫醜聞，自認是管理責任的問題，因此主動提出離職。

A先生離開公司後並非失業，媒體進一步報導，其姊姊百田夏菜子與「近畿小子」男星堂本剛結婚，而他其實在去年開設新公司，並擔任公司社長，該公司專門管理堂本剛單飛後創作的音樂版權，今後應該是負責姊夫音樂版權的管理人。

永野芽郁對於經紀人離職相當受打擊，外傳為此開始尋找爆料給周刊的「幕後黑手」。她今後清純形象難以維持，日前又傳出Netflix有意找她演出重要角色，被推測今後會轉型復出。