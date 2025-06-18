郭家瑋恐怖心魔曝光！　突臉色發白腿軟：魂都飛了

▲ 郭家瑋把遊樂園約會的「心魔」寫成歌。（圖／杰思國際娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

自「聲林之王3」脫穎而出的郭家瑋推出新單曲〈轉呀轉不停〉，藏青澀單戀回憶，他透露自己國小畢業旅行原本答應心儀的女孩一起玩「自由落體」，卻因為自己太膽小而假借上廁所的名字「烙跑」，讓他從此產生心魔並在這段純純的單戀上有了芥蒂，「我當時心中一直很在意自己的弱小，也周旋在這段關係裡很久，直到長大才了解位置錯了儘管再如何靠近再努力都是在不同的世界打轉，也藉著寫這首歌跟過去不勇敢的自己做和解。」

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▲▼ 郭家瑋拍MV暈到失神。（圖／杰思國際娛樂提供）



他就連坐咖啡杯都會暈眩，這次為了MV特別跑到兒童樂園取景玩了五次咖啡杯，竟然暈到失神想吐，「好險沒吃早餐，不然應該會變成災難現場！」值得一提的是，從小到大拒絕玩高刺激性設施的郭家瑋在25歲那年終於嘗試了人生首次的雲霄飛車，首次跑去韓國樂天樂園玩的他，竟然臉色發白腿軟，還差點在半途中昏過去，他苦笑說：「原本想說不能輸女生，在代表男生勇敢的使命下豁出去，才發現自己真的差點扛不住，坐完感覺魂都飛了，心臟漏半拍！」

郭家瑋一唱入魂聲名遠播紅到大馬，讓他近期到大馬宣傳不僅行程滿檔，更獲得巨星式的歡迎，其中短短三天的地毯式宣傳，就跑了十個電台訪問、一場校園演唱以及一場LIVE HOUSE的演出，一天當五天用的他笑說：「為了這次宣傳真的用盡全力，有『用燃燒生命』的感覺！」

