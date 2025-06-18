哈林睽違11年宣布喜訊！　「重拾棚內主持棒」點頭答應原因曝光

記者孟育民／台北報導

哈林回來了！公視全新節目《哈！真相大白了》，正式公布由「全能主持人」哈林庾澄慶接下主持棒，也是他睽違11年重返棚內綜藝節目，這次不唱歌也不選秀，而是化身觀眾與資訊之間的橋樑，用笑聲揭露真相，用幽默破解誤會！該節目與事實查核中心合作，鎖定現代人最常碰到的「真假資訊」，打造出一檔融合搶答PK、推理查核與娛樂效果於一體的綜藝新形態。

▲哈林睽違11年重拾棚內主持公視查核型綜藝。（圖／公視提供）

哈林近年多以導師之姿參與音樂選秀類綜藝節目，去年則以實境節目《騎吧！哈林小隊》騎上金鐘獲得最佳益智及實境節目主持人獎，細數最後一回獨挑大樑主持的台灣棚內帶狀綜藝節目，竟已是2014年。

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談起接下公視《哈！真相大白了》的原因，哈林笑說：「如果我是觀眾，我會想看這個節目，因為我自己就是各式資訊的狂熱者，可是裡面常常有錯誤訊息，而且是過了一陣子才發現。」他認為現在的人每天都要面對大量訊息，這樣的節目就像資訊清道夫，幫大家快速釐清真相。

▲哈林希望能把自己的「懷疑與查證精神」用綜藝形式傳遞出去。（圖／公視提供）



現代人資訊爆炸，用社群軟體互傳加速傳播，有時卻常常誤傳錯誤訊息。哈林舉例假消息就像朋友間口耳相傳，不知不覺以訛傳訛，「就常從朋友那聽到A，但之後故事卻發展到B。」問及現實生活中親朋好友若傳播假消息，他都怎麼反應？「因為我太了解這個朋友，所以不太會信以為真。」《哈！真相大白了》將於7月7日起，每周一至周三晚間9點於公視播出！