吳婉君陽台脫了！曬日光浴「只穿比基尼」臀型全看光 對面整排大樓

記者潘慧中／綜合報導

吳婉君日前被週刊爆料與3月鬧出家暴案的趙駿亞復合，但她事後並未解釋感情現況，而是照計劃飛去多倫多上英語課，並且把握時間享受獨處時光，其中一張在陽台曬日光浴的照片更是令人眼睛為之一亮！

▲吳婉君在陽台曬日光浴。（圖／翻攝自Instagram／ cocco__wu）



從Instagram限時動態中，可以看到吳婉君戴著米白色棒球帽，拍攝角度剛好遮住她的臉蛋，但不難發現她脫到剩一套橘色比基尼，蜜桃臀形在鏡頭前一覽無遺。

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▲▼吳婉君分享從室內看出去的風景。（圖／翻攝自Instagram／ cocco__wu）



吳婉君從室內眺望出去，全是一棟棟高樓大廈，她稍早在陽台享受日光浴的同時，舒服地睡了一覺，醒來還順便把玻璃擦乾淨，除了讓自己在家裡能看到「高清view」，也獲得了內心的平靜。

▲▼吳婉君擁有窈窕體態。（圖／翻攝自Instagram／ cocco__wu）



事實上，前陣子面對網友的各種評論時，吳婉君僅在臉書表示，「我只是一個在人生創傷中，努力修復自己、練習好好活著的人。我沒有那麼重要也沒有什麼了不起。我不完美，也曾懷疑過自己，但我正在走自己的路。請不要再用你們的想像，凌駕在我的選擇與自由之上。我會繼續走下去，無論別人怎麼說。」

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