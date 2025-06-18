​FEniX簽名會破紀錄！　500粉擠爆現場嗨到打烊

▲ FEniX擔任香氛品牌一日店長。（圖／Ease香氛提供）



記者翁子涵／台北報導

男團FEniX（15日）擔任香氛品牌一日店長，吸引超過500位粉絲到場，當天氣溫飆破38度，FEniX成員全程穿著西裝，敬業互動超過6小時，從白天一路簽到打烊，FEniX感性表示：「這個週末我們彼此都過得非常充實！謝謝你們一路以來的陪伴，不管我們在哪，你們也都在那，這次的見面是充滿香味、難以忘記的回憶。」成員也預告新作品目前正進入籌備階段。

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▲ FEniX近距離和粉絲互動。（圖／Ease香氛提供）



FEniX團員們不藏私分享香氛喜好，峻廷與家齊都偏好沈穩清新的木質調，家齊習慣洗澡後噴香水或點香氛，讓香氣陪伴入眠。浦洋則笑說自己很愛蒐集香水，會依場合與心情選味道，偏好帶微花香但不過甜的木質調，「有些瓶子太漂亮了，用完都捨不得丟！」承隆則喜歡清淡柔順、略帶甜味的香氛，會在特別打扮時使用。他也會注意不要噴太濃，以免影響到對氣味敏感的 MAX，「我們都會先確認香味不會太濃。」MAX 坦言平常不太用香水，但理解團員的喜好，彼此默契滿分。

談到噴香水的時機，峻廷會在需要近距離互動時使用；浦洋則笑說出門和活動前都會補噴一次，因為香氣是第一印象的一部分。家齊覺得香水是「隱形的裝飾品」，就像穿搭能提升整體質感。這些小習慣，展現他們對氣味與形象的用心。

FEniX寵粉火力全開，現場互動內容驚喜連發。現場粉絲福利包括了早安鈴聲錄製、限量拍立得合照、偶像對你唱情歌、深情對視五秒鐘、與偶像一起近距離拍貼等環節，歌迷反應熱烈。

