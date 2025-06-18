王思佳徐小可網路開節目　盼孩子帶大人一起成長

記者葉文正／台北報導

《一起長大吧》（https://niurl.cc/z6TPAs）是一檔結合親子、旅遊與生活探索的實境食旅節目，由王思佳、劉伊心、徐小可三位主持人領軍，走進城市巷弄與山海之間，發掘那些適合親子、也適合每個人的美好角落。

▲徐小可(左起)劉伊心與王思佳一起主持節目。（圖／源鑛娛樂）

節目以外景實境方式呈現，每集帶領觀眾認識不同地點與主題，從在地小吃、特色體驗、親子景點到文化故事，陪你一起發現生活的靈感與感動。

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▲徐小可(左起)劉伊心與王思佳一起主持節目，準備上山下海。（圖／源鑛娛樂）

王思佳說，但這個節目最重要的意義，其實藏在它的名字裡—《一起長大吧》，「不是我們帶著孩子長大，而是孩子們，帶著我們重新長大一次。雖然在生活裡，是我們在照顧他們、陪伴他們學習，但每一個眼神、每一場對話、每一次旅行，都是他們在提醒我們，怎麼再次用純粹的眼光看世界，怎麼重新定義「陪伴」與「成長」。

徐小可也說，這不只是一場家庭的冒險，也是一場屬於每個人的成長之旅。我們希望透過這個節目，讓更多人重新找回對生活的熱情，也學會在愛裡，一起長大。經紀人小瑋也在節目中，讓他的兩個孩子盡情玩耍，希望當個稱職的「孩子王」。