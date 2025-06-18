陳天仁「遭數度性騷」過程全公開！　狼教練休息室裝虛弱趁機強吻

▲陳天仁日前在節目《11點熱吵店》透露，曾遭健身教練數度伸狼爪，不但被強吻還用手硬摳私密處。（圖／翻攝自《11點熱吵店》YouTube）

圖文／鏡週刊

陳天仁遭蔣政性騷擾，本刊接獲完整的爆料獲知，蔣政對陳天仁多次性騷擾。其中一次，陳天仁在300壯士健身房運動後，就到藝人專屬的VIP室休息，一進門看到蔣政躺在沙發上，一副有氣無力的樣子對她說：「陳天仁，妳來一下。」她毫不猶豫地走到沙發旁並蹲下，下一秒，蔣政竟一把勾住她，將她攬住、抱在身上，兩個人身體緊緊相黏，沒料到蔣政有此一舉，陳天仁立即推開蔣政更直言：「你不要這樣。」蔣政才放開她。

之後陳天仁前往蔣政開設的健身房運動，當時空中瑜伽教室旁有個小小的休息室，蔣政要她過去，並告知休息室裡的冰箱有滷味及雞胸肉，有意無意暗示她進去小房間休息，她只走到門口就不敢再進去，深怕一進門又遭到侵犯，陳天仁對好友說：「現在回想起來很可怕， 如果我進去休息室，會不會就出事了？」

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▲陳天仁勤上健身房運動，並找來蔣政擔任健身教練，當時兩人還是好朋友、尚未發生任何不愉快。（圖／翻攝自陳天仁臉書）

另外則是在朋友的生日會上，眾人歡樂地唱著歌，到了尾聲，陳天仁欲離開，蔣政表達要送她上車順便聊聊心事。沒想到一上了車，蔣政就露出了色狼本性，先是緊緊抱住陳天仁，並嘟嘴要親吻，另外一隻手則直接伸往陳天仁的下體撫摸。面對男方的上下其手，陳天仁掙扎之餘，更出言警告：「你這樣我要報警，我生氣了。」對方才歇手。

▲蔣政（左3）與300壯士健身房不歡而散，離開後和女友紀艾希（左1）一起合開健身房。（圖／翻攝自紀艾希IG）

事後，陳天仁假裝沒事也沒有再聯絡蔣政，但隔年生日會上兩人又碰頭。蔣政裝著一副虛弱無力的樣子，強調想聊聊天，到了車上，蔣政要陳天仁跟他抱一下，沒想到蔣政一抱住就不放手，陳天仁用盡全力欲推開他卻失敗，而且蔣政還想強吻她！陳天仁不停轉過頭掙扎、逃避，蔣政隨即伸出右手掐住陳天仁的胸部，直到陳天仁用盡全力抵抗，終於推開男方，才沒有發生更可怕的事；之後陳天仁發現，蔣政其實是性騷擾慣犯。

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