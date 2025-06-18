ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

許維恩夫婦曬兒時照對比女兒！
最容易劈腿的三大星座！
宥勝爆離婚後「妻首曝互動兩人互動」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

DJ SODA 李珠珢 孫生 郭書瑤 宥勝 王星越 柏木文香

陳天仁「遭數度性騷」過程全公開！　狼教練休息室裝虛弱趁機強吻

狼教練摳摸女星1／數度性騷過程全公開！　蔣政裝虛弱卻趁機強吻掐胸陳天仁

▲陳天仁日前在節目《11點熱吵店》透露，曾遭健身教練數度伸狼爪，不但被強吻還用手硬摳私密處。（圖／翻攝自《11點熱吵店》YouTube）

圖文／鏡週刊

陳天仁遭蔣政性騷擾，本刊接獲完整的爆料獲知，蔣政對陳天仁多次性騷擾。其中一次，陳天仁在300壯士健身房運動後，就到藝人專屬的VIP室休息，一進門看到蔣政躺在沙發上，一副有氣無力的樣子對她說：「陳天仁，妳來一下。」她毫不猶豫地走到沙發旁並蹲下，下一秒，蔣政竟一把勾住她，將她攬住、抱在身上，兩個人身體緊緊相黏，沒料到蔣政有此一舉，陳天仁立即推開蔣政更直言：「你不要這樣。」蔣政才放開她。

之後陳天仁前往蔣政開設的健身房運動，當時空中瑜伽教室旁有個小小的休息室，蔣政要她過去，並告知休息室裡的冰箱有滷味及雞胸肉，有意無意暗示她進去小房間休息，她只走到門口就不敢再進去，深怕一進門又遭到侵犯，陳天仁對好友說：「現在回想起來很可怕， 如果我進去休息室，會不會就出事了？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

狼教練摳摸女星1／數度性騷過程全公開！　蔣政裝虛弱卻趁機強吻掐胸陳天仁

▲陳天仁勤上健身房運動，並找來蔣政擔任健身教練，當時兩人還是好朋友、尚未發生任何不愉快。（圖／翻攝自陳天仁臉書）

另外則是在朋友的生日會上，眾人歡樂地唱著歌，到了尾聲，陳天仁欲離開，蔣政表達要送她上車順便聊聊心事。沒想到一上了車，蔣政就露出了色狼本性，先是緊緊抱住陳天仁，並嘟嘴要親吻，另外一隻手則直接伸往陳天仁的下體撫摸。面對男方的上下其手，陳天仁掙扎之餘，更出言警告：「你這樣我要報警，我生氣了。」對方才歇手。

狼教練摳摸女星1／數度性騷過程全公開！　蔣政裝虛弱卻趁機強吻掐胸陳天仁

▲蔣政（左3）與300壯士健身房不歡而散，離開後和女友紀艾希（左1）一起合開健身房。（圖／翻攝自紀艾希IG）

事後，陳天仁假裝沒事也沒有再聯絡蔣政，但隔年生日會上兩人又碰頭。蔣政裝著一副虛弱無力的樣子，強調想聊聊天，到了車上，蔣政要陳天仁跟他抱一下，沒想到蔣政一抱住就不放手，陳天仁用盡全力欲推開他卻失敗，而且蔣政還想強吻她！陳天仁不停轉過頭掙扎、逃避，蔣政隨即伸出右手掐住陳天仁的胸部，直到陳天仁用盡全力抵抗，終於推開男方，才沒有發生更可怕的事；之後陳天仁發現，蔣政其實是性騷擾慣犯。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
狼教練摳摸女星／陳天仁健身慘遭「抓胸摳摸」　真凶曝光受害女星不只她
狼教練摳摸女星2／狼行曝光他先消毒名模未婚妻　再訊息轟炸陳天仁「打給我」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊

推薦閱讀

太恐怖！韓性感女神漂髮「頭髮慘遭融化整片禿」　驚悚照曝光…崩潰痛哭

太恐怖！韓性感女神漂髮「頭髮慘遭融化整片禿」　驚悚照曝光…崩潰痛哭

2小時前

李珠珢應援到一半突「掩面痛哭」！多次拭淚畫面惹心疼　球團發聲揭原因

李珠珢應援到一半突「掩面痛哭」！多次拭淚畫面惹心疼　球團發聲揭原因

9小時前

陳冠希「搭頭等艙爆口角」！嗆空服：我會讓你丟工作　乘客也傻眼

陳冠希「搭頭等艙爆口角」！嗆空服：我會讓你丟工作　乘客也傻眼

1小時前

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片！只穿透視衣：發現我忘了帶什麼嗎

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片！只穿透視衣：發現我忘了帶什麼嗎

21小時前

66歲胡瓜分產「名單沒有丁柔安」！6億房產分法曝 爆還買高額保單

66歲胡瓜分產「名單沒有丁柔安」！6億房產分法曝 爆還買高額保單

2小時前

前300壯士營運長爆性騷！「一手抓胸一手摸下體」受害女星不只陳天仁

前300壯士營運長爆性騷！「一手抓胸一手摸下體」受害女星不只陳天仁

2小時前

郭書瑤脫了！只穿泳衣「由上往下近拍」E罩杯包不住 超兇身材被看光

郭書瑤脫了！只穿泳衣「由上往下近拍」E罩杯包不住 超兇身材被看光

17小時前

李珠珢突痛哭「網瘋猜跟球衣有關」！大巨蛋合照1舉動…惹怒韓球迷

李珠珢突痛哭「網瘋猜跟球衣有關」！大巨蛋合照1舉動…惹怒韓球迷

2小時前

胡瓜、丁柔安多次傳婚變！　誓言「永不離婚」分產少了她原因曝光

胡瓜、丁柔安多次傳婚變！　誓言「永不離婚」分產少了她原因曝光

2小時前

宥勝爆離婚後「妻首曝互動」　她揭爸爸視角回擊網友：呈現真實人生

宥勝爆離婚後「妻首曝互動」　她揭爸爸視角回擊網友：呈現真實人生

11小時前

上傳2帥照…粉絲瘋讚「高高在上的王」！　王星越傻眼：這是我爸

上傳2帥照…粉絲瘋讚「高高在上的王」！　王星越傻眼：這是我爸

6/16 15:06

陳天仁「遭數度性騷」過程全公開！　狼教練休息室裝虛弱趁機強吻

陳天仁「遭數度性騷」過程全公開！　狼教練休息室裝虛弱趁機強吻

1小時前

熱門影音

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙
麻衣包包「有23年前羅志祥同框照」　急澄清真相：不要八卦

麻衣包包「有23年前羅志祥同框照」　急澄清真相：不要八卦
林俊傑嘉賓是宋雨琦！　合唱〈Freak〉粉超嗨

林俊傑嘉賓是宋雨琦！　合唱〈Freak〉粉超嗨
記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童
玉兔愛車「遍布不明液體」 一抬頭...兇手就在附近

玉兔愛車「遍布不明液體」 一抬頭...兇手就在附近
新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜
李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！
檀健次機場遭私生飯追逐「拔腿衝進保姆車」

檀健次機場遭私生飯追逐「拔腿衝進保姆車」
周子瑜學會開車了？真相公開超搞笑XD

周子瑜學會開車了？真相公開超搞笑XD
楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜

楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜
楊謹華夫妻私下互動

楊謹華夫妻私下互動
李毓芬跳舞片

李毓芬跳舞片
王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

《戀愛兄妹》拚約會變歌唱節目！　在亨美聲超驚豔...鎔宇化身JYP?

《戀愛兄妹》拚約會變歌唱節目！　在亨美聲超驚豔...鎔宇化身JYP?

《戀愛兄妹》妹妹約會「裙+褲」哥傻眼　在亨突爭寵世勝：媽媽比較愛我

《戀愛兄妹》妹妹約會「裙+褲」哥傻眼　在亨突爭寵世勝：媽媽比較愛我

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育「很努力賺錢才能坐商務艙」

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育「很努力賺錢才能坐商務艙」

蔡琴演唱會「92歲媽媽現身」　她哽咽走到台邊拭淚

蔡琴演唱會「92歲媽媽現身」　她哽咽走到台邊拭淚

李洪基患罕病20年「身上滿是疤」　被勸戒菸酒：那是我的療癒時間！

李洪基患罕病20年「身上滿是疤」　被勸戒菸酒：那是我的療癒時間！

郭書瑤北檢開庭：管委會找不到人　聽閨蜜劉品言懷孕「認了早知情」

郭書瑤北檢開庭：管委會找不到人　聽閨蜜劉品言懷孕「認了早知情」

源少年須弘道留學半年..黃莑茗：變了　脫衣秀肌肉「突然就變成身材擔當XD」

源少年須弘道留學半年..黃莑茗：變了　脫衣秀肌肉「突然就變成身材擔當XD」

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

梓梓凍卵後變胖「胸圍變大E」　曝有關心Dora「不是啦啦隊都這樣」

梓梓凍卵後變胖「胸圍變大E」　曝有關心Dora「不是啦啦隊都這樣」

劉在錫遭李相二「背後貼緊」　一直往前推..他喊：屁股移開！

劉在錫遭李相二「背後貼緊」　一直往前推..他喊：屁股移開！

林依晨二寶出生「開賭盤猜生日」　張家慧讚她「全能媽媽」：帶男生很簡單

林依晨二寶出生「開賭盤猜生日」　張家慧讚她「全能媽媽」：帶男生很簡單

看更多

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

即時新聞

剛剛
剛剛
19分鐘前0

女神人設翻車！中川翔子拍Switch 2開箱片遭疑「找黃牛買的」公司回應

22分鐘前0

《街女3》MOMO帶TWICE助陣親姊　盧允瑞神助攻「8小時破百萬觀看」

37分鐘前0

金曲36／被太陽唱到爆紅！　Karencici親揭內幕...還曝王嘉爾真面目

1小時前720

陳冠希「搭頭等艙爆口角」！嗆空服：我會讓你丟工作　乘客也傻眼

1小時前1

小孟老師／12星座運勢！　射手仕途蒸蒸日上

1小時前710

陳天仁「遭數度性騷」過程全公開！　狼教練休息室裝虛弱趁機強吻

2小時前312

李珠珢突痛哭「網瘋猜跟球衣有關」！大巨蛋合照1舉動…惹怒韓球迷

2小時前417

胡瓜、丁柔安多次傳婚變！　誓言「永不離婚」分產少了她原因曝光

2小時前612

前300壯士營運長爆性騷！「一手抓胸一手摸下體」受害女星不只陳天仁

2小時前213

66歲胡瓜分產「名單沒有丁柔安」！6億房產分法曝 爆還買高額保單

讀者迴響

熱門新聞

  1. 太恐怖！韓性感女神漂髮「頭髮慘遭融化整片禿」　驚悚照曝光…崩潰痛哭
    2小時前166
  2. 李珠珢應援到一半突「掩面痛哭」！多次拭淚畫面惹心疼　球團發聲揭原因
    9小時前2824
  3. 陳冠希「搭頭等艙爆口角」！嗆空服：我會讓你丟工作　乘客也傻眼
    1小時前1419
  4. 孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片！只穿透視衣：發現我忘了帶什麼嗎
    21小時前6869
  5. 66歲胡瓜分產「名單沒有丁柔安」！6億房產分法曝 爆還買高額保單
    2小時前412
  6. 前300壯士營運長爆性騷！「一手抓胸一手摸下體」受害女星不只陳天仁
    2小時前1212
  7. 郭書瑤脫了！只穿泳衣「由上往下近拍」E罩杯包不住 超兇身材被看光
    17小時前2022
  8. 李珠珢突痛哭「網瘋猜跟球衣有關」！大巨蛋合照1舉動…惹怒韓球迷
    2小時前612
  9. 胡瓜、丁柔安多次傳婚變！　誓言「永不離婚」分產少了她原因曝光
    2小時前815
  10. 宥勝爆離婚後「妻首曝互動」　她揭爸爸視角回擊網友：呈現真實人生
    11小時前107
ETtoday星光雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合