胡瓜、丁柔安多次傳婚變！　誓言「永不離婚」分產少了她原因曝光

▲在婚變傳言甚囂塵上時，本刊多次直擊胡瓜（左）、丁柔安（右）夫妻在公園散步。（圖／翻攝自林匯喬IG）

圖文／鏡週刊

去年胡瓜和丁柔安的夫妻情屢屢傳出危機，甚至有胡瓜提出四千萬元贍養費要離婚的說法，不過胡瓜大動作開記者會駁斥「這哪裡來的數字？這件事永遠不會發生。」也就是說，他誓言永遠不會和丁柔安離婚。

揮別去年的各種女孩之亂、離奇花邊，胡瓜全力投入工作中，也做得有聲有色，據說胡瓜工作之餘沒事就在家裡打麻將，不然就是和丁柔安到日本遊山玩水，私下都是同進同出赴友人聚會，夫妻情看似平淡又穩定。

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▲胡瓜（右）對丁柔安（左）的家人照顧有加，也將她視為一生的老來伴。（圖／鏡週刊提供）

在胡瓜分配完兩個孩子的財產後，也不禁讓人好奇他對於丁柔安的安排，據悉，胡瓜一直對丁柔安的家人照顧有加，金援更是不少，而丁柔安也為胡瓜打理財務和工作。也就是因為胡瓜認為兩人已是老來伴，所以沒有打算，總之對於丁柔安的保障，就是一生的愛。

▲胡瓜（右）、丁柔安（左）於公於私都是親密夥伴，各種場合幾乎都一起現身。（圖／鏡週刊提供）





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