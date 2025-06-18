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前300壯士營運長爆性騷！「一手抓胸一手摸下體」受害女星不只陳天仁

狼教練摳摸女星／陳天仁健身慘遭「抓胸摳摸」　真凶曝光受害女星不只她

▲陳天仁不吝於展示她的纖細腰身和修長身材，沒想到卻成了性騷擾目標。（左圖，翻攝自陳天仁臉書；右圖，翻攝自蔣政IG）

圖文／鏡週刊

陳天仁日前在節目《11點熱吵店》透露曾遭健身教練友人數度伸狼爪，不但被強吻還用手硬摳私密處，此話一出，眾人大驚並頻頻詢問「凶手是誰？」當時她一臉猶豫未回答；而本刊接獲爆料，性騷陳天仁的就是曾擔任健身房「300壯士」營運長的蔣政（Jerry），且受害女星不只陳天仁。

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陳天仁鼓足了勇氣，將自己遭到認識多年的蔣政性騷擾一事說出口。新聞曝光後，蔣政隨即傳LINE給陳天仁，足足騷擾她3天；據陳天仁身邊友人透露，雖然蔣政只打了一通電話及無數私訊，但陳天仁只要聽到或看到有關蔣政的事情，內心就感到懼怕，還會不自主發抖與做惡夢，而惡夢裡的情節幾乎都是被性騷擾的過程，讓她充滿PTSD（創傷後壓力症候群）的陰影。

狼教練摳摸女星／陳天仁健身慘遭「抓胸摳摸」　真凶曝光受害女星不只她

▲陳天仁日前在節目《11點熱吵店》透露，曾遭健身教練數度伸狼爪，不但被強吻還用手硬摳私密處。 （翻攝自《11點熱吵店》YouTube）

陳天仁曾跟身邊的姐妹淘傾訴：「他（蔣政）一手直接抓住我胸部，另外一隻手直接摸我下體，我覺得好可怕。」聽到陳天仁的際遇，身邊的姐妹淘都十分憤怒，對於蔣政的毛手毛腳感到相當氣憤。

狼教練摳摸女星／陳天仁健身慘遭「抓胸摳摸」　真凶曝光受害女星不只她

▲尚未發生性騷擾事件時，陳天仁曾找蔣政擔任健身教練。（翻攝自陳天仁臉書）

狼教練摳摸女星／陳天仁健身慘遭「抓胸摳摸」　真凶曝光受害女星不只她

▲蔣政（左）與前名模紀艾希（右）交往多年，常在社群曬恩愛。（翻攝自蔣政IG）

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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