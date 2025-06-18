MP阿翔千金妻限動賣美容直銷　提「車模界林志玲」挨批賺死人財

▲阿翔（左）和林匯喬（右）結婚6年，經常帶著兒子出國旅遊。（圖／翻攝自林匯喬IG）

圖文／鏡週刊

前MP魔幻力量鼓手「阿翔」，和前女團成員林匯喬2019年結婚至今，前年女方被爆出是「打屁股」性癖好者，但據悉兩人在女方娘家的強力金援後盾下度過此婚姻危機，去年還赴峇里島補辦婚禮。這2年，林匯喬將社群「小號」全都關掉，低調過生活，不過12日在IG發限動，提及車模界林志玲打「牛奶針」致死事件，宣傳她自己經營的「種鑽石」美容直銷，遭網友批評想賺死人財。

阿翔退團和林匯喬結婚後，開始接觸高爾夫球界，並參與經營高球服裝「MU Sports」，其台灣總代理董事長正是林匯喬的媽媽，顯見女方娘家財力雄厚。據悉，阿翔也是領薪水，林匯喬才是家中主要經濟支柱，兩人地位一直是女強男弱。

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▲林匯喬喜歡打德州撲克，不時參與撲克賽事。（圖／翻攝自林匯喬IG）

種鑽石文 蹭新聞惹議

阿翔和林匯喬的兒子五歲，從社群上可見夫妻倆常帶著兒子出國，月初才剛從日本玩回來。據悉，兒子從小至今的教育費，都是由女方負責。去年底兩人赴峇里島舉辦浪漫婚禮，據友人表示，也都是林匯喬包辦，雖然前年鬧出了「打屁股」風波，但仍撼動不了林匯喬的地位。

▲前年網路上流出疑似林匯喬被打屁股的照片。（圖／翻攝自Gingin0528推特）

不過，林匯喬像是有在經營美容直銷賺外快，日前女模蔡語芯去醫美診所進行「舒眠電波」療程，被施打俗稱牛奶針的「舒眠針」後，竟當場失去生命跡象，送醫搶救昏迷十八天後仍不治，林匯喬在IG限動發文說「剛看到什麼回春醫術，打牛奶針出事，也太可怕了吧！想回春，都來種鑽石，不要再做什麼侵入式治療了吧！嚇死人。」

據網路資料，「種鑽石」是來自韓國的美容技術，運用天然寶石研磨成微細針導入肌膚基底層，達到肌膚修復、代謝及改善膚質的效果，搭配直銷商做推廣，但其誇大療效也備受爭議。而林匯喬利用牛奶針事件，順便宣傳自己的直銷美容，也讓網友質疑想趁機賺死人財。

▲阿翔（右）和林匯喬（左）婚姻至今維繫得還算恩愛。（圖／翻攝自林匯喬IG）

移情別戀 閃婚嫁阿翔

回溯阿翔和林匯喬的閃婚戀，2017年5月，他才剛與前妻陳艾琳離婚，9月就被拍到和林匯喬牽手過夜，當時女方被爆出早有未婚夫，且還是歌手林大晉的弟弟，是在阿翔熱烈追求下才移情別戀。但林匯喬大動作在社群澄清，表示她和前男友沒有舉行正規的訂婚儀式，並不符合「未婚妻」標準，且認為自己的感情不需要旁人置喙，就算分手也不必告訴任何人。

▲林匯喬（右）家中從事高爾夫球事業，阿翔（左）成為女婿後也參與其中。（圖／翻攝自林匯喬IG）



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