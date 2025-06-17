《回聲谷》直搗母女情緒地雷區　大滿貫影后「被女兒情勒的很過癮」

文／電癮好選喆



奧斯卡影后茱莉安摩爾與新生代女星席德妮史威尼，在Apple TV+新片《回聲谷》中首度搭檔演出母女。兩人關係緊繃，還有非常激烈的家暴戲碼，不過飾演被毒蟲女兒不斷情緒勒索的母親茱莉安摩爾在接受《電癮好選喆》專訪的時候竟然說「被家暴的很痛快」，「女兒」席德妮史威尼的情緒爆發力讓大滿貫影后非常欣賞。

▲▼《回聲谷》是一部細膩描繪創傷與親情的電影。（圖／Apple TV 劇照）



茱莉安摩爾在接受《電癮好選喆》專訪時，談到母親凱特這個角色，茱莉安語氣裡帶著一絲心疼：「她經歷過創傷，表面冷靜，但內心藏著很多情緒，對女兒有著強烈的保護慾與自責。」她說，「很多時候，我們以為是在幫助孩子，其實可能是在控制他們的命運。」為了讓這個角色更貼近真實的母親形象，茱莉安甚至在拍攝前多做了功課為凱特這個角色補足了劇本沒寫出的背景故事，「這樣她的行為才更加完整，也讓觀眾能理解她的掙扎。」





席德妮雖是新生代女星，但她的演出爆發力卻毫不遜色。 主持人簡立喆問到：「如何準備好情緒激烈的戲 ? 你們拍完會走心嗎 ?」茱莉安笑著說：「我們排練時間很少，但她真的很專業，做足角色功課，對戲的時候能馬上找到節奏。」拍完幾場情緒激烈的戲後，兩人累得癱了，但滿足感十足，「因為我們信任彼此，也信任角色帶來的情緒，反而不會留下太多負面情緒。」

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而導演邁克爾皮爾斯也透露，一開始找席德妮演女兒時，茱莉安超級開心：「她一聽到人選，立刻說『我知道她，她真的很會演！』那瞬間我就知道找對了人。」席德妮也坦言，從小就是茱莉安的影迷，「能和她演母女，感覺像是在圓夢一樣。」

▲《回聲谷》是一部細膩描繪創傷與親情的電影。（圖／電癮好選喆》截圖）

電影中還有一個讓人難以忽視的角色，由多姆納爾格里森所飾演的傑基。每次出場都帶著一股令人不安的氛圍。格里森說：「他做了很多讓人難以接受的事，但不能只把他當壞人，他也有過去、有掙扎、有他的理由。」他希望觀眾在討厭傑基的同時，也能感受到他內心的混亂與扭曲。



《回聲谷》是一部細膩描繪創傷與親情的電影，不僅揭露情感的複雜，也呈現人性深處的角落。電影目前已在Apple TV+上線，熱播中。