《摩登家庭》莉莉長大了！18歲變超辣　驕傲月公開出櫃：我真的是Gay！

記者蕭采薇／綜合報導

在知名情境喜劇《摩登家庭》（Modern Family）中，飾演小女孩「莉莉」的奧布蕾·安德森-艾蒙斯（Aubrey Anderson-Emmons），在驕傲月（6月）大方公開自己的性向，承認自己是雙性戀。她在《摩登家庭》中是被收養的越南裔女孩，一句「我不是越南人，我是同志！」成為經典台詞。

▲《摩登家庭》中，莉莉大喊「我是Gay」的橋段，是美劇迷心中的經典。（圖／翻攝自YouTube／Peacock）

奧布蕾日前在Instagram上分享了這對名場面影片，如今生得亭亭玉立的她，對嘴模仿《摩登家庭》經典片段，劇中莉莉是被卡梅隆與米契收養的越南裔女兒，這段名場面，是歌羅莉亞（Sofía Vergara飾演）和爸爸們帶她去越南餐廳，希望她了解自己的文化，而對她說：「妳是越南人。」沒想到莉莉卻反駁：「不，我不是！我是Gay，我是Gay！」

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接著，飾演她爸爸米契的傑西泰勒弗格森（Jesse Tyler-Ferguson）則說：「寶貝，妳不是Gay。妳只是困惑了。天啊，我怎麼會說這種話？」因為傑西在劇中的角色就是同志，反而越描越黑，成為《摩登家庭》一大經典橋段。

▲《摩登家庭》「莉莉」由奧布蕾·安德森-艾蒙斯飾演。（圖／翻攝自IG）

奧布蕾在影片下方寫道：「大家一直開玩笑說我是Gay，但我真的是（我是雙性戀）。」並加上「祝大家驕傲月快樂，晚安。」現年18歲的奧布蕾，自2020年離開《摩登家庭》後，曾一度暫停演藝事業。她坦言，童星光環雖然美好，但也讓她難以適應演藝工作的停滯。

除了重返演藝圈，奧布蕾也開始創作音樂，並發布了她的首支單曲《Telephones and Traffic》。她曾在TikTok影片中表示：「我很感謝《摩登家庭》給予我的一切，以及所有支持我的美好人們，現在是時候邁向人生的下一個篇章了。」

▲奧布蕾·安德森-艾蒙斯如今18歲，生得亭亭玉立。（圖／翻攝自IG）



奧布蕾強調自己並非被強迫進入《摩登家庭》，但她也坦言，年僅四歲就簽下合約，的確對她造成一定程度的影響。「我並不是被強迫的，我媽沒有說『妳一定要做這個』，也不是在片場被虐待。但我發誓，當妳四歲的時候，妳真的不知道簽下合約代表什麼。」她也提到，有些人會對她的演技做出嚴厲的批評，讓她感到受傷。

除了《摩登家庭》之外，奧布蕾也曾以自己的身份出現在《比爾·奈拯救世界》（Bill Nye Saves The World）和《天堂島生存遊戲》（Paradise Run）等節目中。如今，她勇敢出櫃，也讓許多粉絲紛紛留言支持，祝福她展開更精彩的人生。