天王胡瓜難得帶兒女逛遊樂園　小禎崩潰「都在陪別人的小孩」

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜轉戰網路媒體，開設Youtube頻道《下面一位》找來自己的女兒胡小禎、兒子胡釋安，宣傳首次合作的實境節目《胡來旅行社》。小禎和安安透露他們不約而同的心願，是希望能和爸爸胡瓜一起同遊遊樂園，這個願望剛好在30的歲數裡完成，讓兩人開玩笑齊聲表示：「這個年紀是不是就是我們倆的一個劫。」

▲胡瓜(中)帶小禎(左)與胡釋安玩遊樂園。（圖／下面一位）



而號稱膽子大，什麼都敢玩的胡瓜，卻頻頻因為年齡超過限制而無法搭乘，不過胡瓜化身熱情爸爸，在一旁認真記錄孩子們的畫面，瘋狂幫小禎及安安拍起照來，還一路目送他們搭乘遊樂設施，安安過程中也不斷回頭和胡瓜招手，畫面非常溫馨。只不過玩完設施，一走出口胡瓜便馬上被學生們包圍不見人影，開始忘我的簽名，反觀小禎和安安被晾在一旁，簽完名後才回頭尋找自己的兒女，讓小禎感嘆：「帶自己的小孩來，結果居然在陪伴別人的小孩！」

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▲三人一起出遊還碰上下雨。（圖／下面一位）



玩完遊樂園加碼體驗賽車，不料在著裝時，胡瓜將安全帽帶上去後非常像小偷，逗得兒女哈哈大笑，三人也當場做起賭注，最後一名要接受懲罰，安安原先開的最慢，後來居上成為第一名，胡瓜維持高水準居第二，非常有臨場感的賽道和裝備，讓他們非常意猶未盡，玩得非常過癮。



胡家三人首度合體錄製實境節目《胡來旅行社》，6月27日起每周五晚間8點在在客家電視台播出。三人各司其職，服務苗栗在地鄉親，陪伴旅客的過程中也創造新的家庭回憶，共同打造一間全台灣最有人情味的旅行社。