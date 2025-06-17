蔡旻佑拒絕告白　分享狂收版稅秘訣

記者葉文正／台北報導

由戴愛玲和賴晏駒（小賴）聯手主持的《Dr.愛玲啊的愛情診療室》，每週三晚間九點在《娛樂百分百》YouTube 頻道上架熱播。最新內容將播出蔡旻佑與戴愛玲、小賴暢談感情問題；蔡旻佑透露自己在感情上是被動，不告白的人，「因為我的個性是蠻逞強的，然後愛面子嘛！不會想要先說。」倘若喜歡的對象也是不會表白的類型，那蔡旻佑也會倔強地硬撐，堅持不主動。

▲小賴(右)和戴愛玲(左)在《Dr.愛玲啊的愛情診療室》解密愛情。（圖／八大提供）



小賴不禁好奇追問蔡旻佑：「不告白，是不是以前有受過什麼傷？」蔡旻佑分析自己不告白的原因非受到傷害，而是因為個性，更自豪表示沒有在感情上受傷過！但還是會因為另一半的某一句話而玻璃心碎一地。

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▲小賴(右)和戴愛玲(左)在《Dr.愛玲啊的愛情診療室》訪問蔡旻佑。（圖／八大提供）



蔡旻佑自招雖然對心儀對象在交往前，嘴上不表態示愛，但還是會用肢體動作來傳達感情，也會用對方注視自己的眼光，來判斷有無好感？立刻引來小賴好奇：「如果對方第一次看你就靠近想接吻，可不可以？」蔡旻佑坦率回應：「如果我真的很喜歡，我會耶！」戴愛玲驚嘆直呼：「親吻對我來說很重要耶！親吻就代表我已經很喜歡他。」



創作才子蔡旻佑表示會把想告白的心情寫進歌曲裡，將不同階段的戀愛樣貌融入作品中，小賴詢問若另一半在KTV硬要點你的歌唱，你會生氣嗎？蔡旻佑秒回：「不會啊！我會很開心！」而且這樣子不只現場的朋友能聽到自己的歌，還能收到版稅，一舉數得呢！他笑言：「我還怕沒有人點呢！」

戴愛玲則表示，如果在KTV裡有自己的喜歡的對象，就會用唱情歌或是邀他一起隨著旋律跳舞的方式來傳遞好感，蔡旻佑認同藉由歌曲傳情是很好的方式，還加碼分享：「有點開玩笑，又有點好像真的，他如果也喜歡你，你就會看到他的眼神不一樣！」《Dr.愛玲啊的愛情診療室》每週三晚間九點於八大電視《娛樂百分百》YouTube頻道上架。