琳誼左腳突腫痛...硬撐病體上工！　險坐輪椅拍MV

記者蔡琛儀／台北報導

琳誼發行全新創作專輯《名偵探琳誼 My Ring World》新歌〈我的人生就是一場爛劇〉以簡約的吉他旋律揭開序幕，情感逐步累積，爆發為強烈而直白的搖滾宣洩，以三個年齡階段9歲 、19歲、29歲為創作主軸，描述童年美好幻象的破滅、青春年少的迷惘掙扎，到成年的現實妥協。

▲琳誼新歌〈我的人生就是一場爛劇〉MV硬撐病體上工。（圖／相映音樂提供）

但她拍攝MV前一天她左腳不明腫痛，只好吃消炎藥加電療，被醫生診斷是運動傷害，她依舊敬業硬撐病體上工，苦笑形容：「差點這次就得坐著輪椅拍攝MV了。」

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琳誼表示：「似乎每一個9都是一個挑戰，19歲時，面臨大學科系抉擇，從原本高中讀廣告科系，但卻對未來非常迷惘，不知道要從 事什麼，後來才決定往表演這條路前進，29歲則從創作歌手開始挑戰新領域學 習跳舞、更多演藝事業的觸角。」至於若39歲，她期許：「身體健康就好了 。」

▲琳誼MV特別來到幼稚園取景。（圖／相映音樂提供）

MV特別來到幼兒園取景拍攝，琳誼對於這場地興奮不已，直呼許多道具都好可愛，看著教室裡頭各式畫 作，埋藏著關於琳誼的元素，有奪下金鐘獎的時刻、養的貓咪等彩蛋，她開玩笑說：「小時候會畫畫，但畫得不怎麼樣，高中是念廣告設計，但畫得太爛， 就跑來唱歌了。」

此外，琳誼將於6月29日在SUB LIVE舉辦新專輯演唱會台北場，特別選在生日隔一天來開唱，邀請粉絲們一起來同樂慶生，也搶先預告這次演唱會將邀來金曲歌王蕭煌奇擔任嘉賓，兩人將飆唱新歌〈帶你去逛街〉。

▲琳誼演唱會嘉賓請到蕭煌奇。（圖／相映音樂提供）