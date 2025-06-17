金曲36／魏如萱入圍四大獎「揭最怕跟她坐」！　因吉祥物太強大

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后魏如萱在本屆金曲獎六度入圍國語女歌手獎，將力拼第二座獎座，此外她還憑專輯《珍珠刑》再入圍年度專輯、最佳華語專輯、最佳演唱錄音專輯獎，她笑說非常開心，但原本期待能入圍編曲、作詞相關獎項，坦言有些遺憾。

▲魏如萱今年金曲獎入圍四大獎。（圖／好多音樂提供）

對於再度角逐金曲歌后，魏如萱表示，拿了第一座後，心態變得很踏實，「如果有幸拿第2座，就是證明我還可以繼續唱。」坦言曾懷疑自己可以唱到什麼時候，「對未來也是有點迷茫的。」她打趣說，這次壓力最大的是又要跟蔡健雅坐在一起，笑說上次蔡健雅帶「吉祥物」蔡媽媽來，結果就得獎了，開玩笑說如果這次蔡健雅又帶媽媽來且還拿獎，就要抱著她不讓她上台。

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魏如萱分享專輯《珍珠刑》中，有著人生不完美及痛苦經歷，更將好友吵架、斷聯的心情寫入歌中，被問到是否和好友吵到取消關注社群？她直言：「我把所有追蹤都退掉了！」原來她4年前與前夫隆宸翰吵架時，當下雙方取消追蹤彼此IG，被網友發現因此鬧上新聞，讓她決定以後再也不追蹤任何人，目前僅追蹤所屬好多音樂、何樂音樂以及花室3個帳號。

▲魏如萱表示還要再瘦身3公斤。（圖／好多音樂提供）

而魏如萱近期瘦身成功，目前體重約50公斤，但為了參加典禮還是要再減肥，目標47公斤，她回憶人生體重巔峰時期是產後70公斤，雖然現場媒體都直呼她已經夠瘦了，但魏如萱說還是希望自己能更上鏡，「應該不是說容貌焦慮，應該是說如果可以變漂亮，那就想辦法變得漂亮。」笑說：「不想要瘦下來，還被說臉像是麵包超人。」

她2022年離婚至今，坦言現在單身，雖然先前陸續被爆與陳昊森疑似有譜，但依然無疾而終，魏如萱被問到是否會擔心和男星外出被拍斷桃花嗎？她苦笑：「就已經被拍到啦，沒關係，就沒啦。」她的兒子路易目前就讀小學1年級，魏如萱週末幾乎都在陪兒子上家教課，她表示很享受現況，「不會像年輕時好想談戀愛，現在自己時間很少，所以有自己時間很開心。」對於兒子未來學區更為關注。有無打算帶兒子出席金曲獎？魏如萱笑說兒子在家就好，因為兒子不清楚金曲獎是什麼，而且又早睡，屆時會讓兒子看重播。

▲魏如萱現在生活都以自己和兒子為主。（圖／好多音樂提供）

此外，魏如萱甫舉辦《珍珠刑》北高簽唱會大獲成功，樂迷擠爆台北華山文創園區和高雄高流音浪塔海側廣場，也慶功官宣魏如萱《珍珠刑》黑膠將於6月19日開始預購、8月1日正式發行。