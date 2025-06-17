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簡沛恩曾遭騙19萬「再接詐騙電話」！　冷靜應對陷阱嘆：學費教訓

記者顧齊祐／綜合報導

女星簡沛恩近年淡出演藝圈，專注經營餐飲及寵物相關事業，事業有成的她卻曾因詐騙事件損失19萬元。近日，她在社群平台分享自己再度接到詐騙電話的經歷，機智應對的過程引發網友熱議。

▲簡沛恩在社群分享自己再度接到詐騙電話的經歷。（圖／翻攝自Instagram／peien_chien）

▲簡沛恩在社群分享自己再度接到詐騙電話的經歷。（圖／翻攝自Instagram／peien_chien）

簡沛恩在社群平台分享，日前接連收到兩通自稱來自「新竹西門郵局」的電話，對方聲稱有女子持她的雙證件辦理業務，並要求她配合處理。雖然她立刻上網查證，確認這是詐騙，但她仍故意順著話題，假裝配合對方與該名女子對質。

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▲簡沛恩得知是詐騙電話後，故意順著話題假裝配合。（圖／翻攝自Instagram／peien_chien）

▲簡沛恩得知是詐騙電話後，故意順著話題假裝配合。（圖／翻攝自Instagram／peien_chien）

接下來，詐騙集團立刻聲稱該女子已經逃跑，甚至在電話中大喊：「什麼！她跑了！」簡沛恩則冷靜回應：「沒關係，跑了就跑了，如果她再回來，你就把她抓起來。」成功結束這場鬧劇。她也藉此提醒網友提高警覺，避免落入詐騙陷阱。

▲詐騙集團立刻聲稱該女子已經逃跑了。（圖／翻攝自Instagram／peien_chien））

▲詐騙集團立刻聲稱該女子已經逃跑了。（圖／翻攝自Instagram／peien_chien）

事實上，簡沛恩曾因詐騙事件損失19萬元。當時她收到一則未繳停車費的簡訊，點進假冒的網站付款，結果遭到盜刷。她坦言，那次事件是一堂昂貴的「學費教訓」，也讓她如今面對詐騙能更加冷靜與從容。

▲簡沛恩以自己為借鏡，提醒網友提高警覺。（圖／翻攝自Instagram／peien_chien）

▲簡沛恩以自己為借鏡，提醒網友提高警覺。（圖／翻攝自Instagram／peien_chien）

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