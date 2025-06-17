陳明珠、黃偉晉三搭金曲星光主持　告五人典禮獻唱掀期待

記者葉文正／台北報導

《第36屆金曲獎》將於6月28日在台北小巨蛋盛大登場，最終獎落誰家備受矚目，而眾星雲集的星光大道紅毯同樣吸引外界關注，本屆星光大道紅毯將由陳明珠與黃偉晉三度攜手主持。

▲金曲36紅毯主持人陳明珠(左)與黃偉晉。（圖／台視提供）

今年已是第四次接下紅毯主持棒的陳明珠坦言：「談不上駕輕就熟，而是能更成熟穩定的掌握節奏。」陳明珠表示相信跟黃偉晉已經達到足夠的默契，即便已是熟悉的組合，仍期待帶給觀眾耳目一新的體驗，被問及是否有最害怕遇到的「大魔王」，陳明珠笑說：「最關鍵的是要準時把現場交回典禮。」

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▲金曲36表演嘉賓_告五人。（圖／台視提供）

連續三年被賦予星光紅毯主持重任的黃偉晉則感性地說：「好像一次一次被金曲獎肯定的感覺。」並笑說不會緊張的最大原因，是有陳明珠作為熟悉的搭檔，可以更自在的面對每個環節和互相幫忙，並表示這次沒有想刻意追求突破：「求穩最重要。」

▲金曲36表演嘉賓_楊乃文。（圖／台視提供）

除群星璀璨的星光大道外，典禮中的表演橋段也是每年金曲獎一大看點，曾獲得第34屆金曲獎「最佳客語歌手獎」的彭佳慧，六月初才剛四度登上台北小巨蛋開唱，緊接著投入準備金曲獎表演，彭佳慧坦言這是極大的挑戰：「這兩件事情幾乎同時進行，讓我一度猶豫自己是否能負荷。」而導演只用一件事說服：「任何演出最關鍵的因素是養好身體。」

手握「最佳客語歌手獎」與「最佳華語女歌手獎」兩項榮耀的彭佳慧，也是金曲史上首位的雙語歌后，這次她將以融合華語與客語的組曲登上金曲舞台，彭佳慧感性表示非常感動與榮幸，希望可以透過這次的演出，在自己熟悉的語感和流暢的旋律中，讓觀眾朋友重新認識客語歌曲的魅力：「客語歌就是流行歌曲的另一種語言呈現。」

出道28年的搖滾女王楊乃文，今年則首度以表演嘉賓登上金曲獎舞台，儘管曾多次入圍金曲獎，坦言自己雖對演出充滿期待，卻也有過猶豫：「的確思考了一下，但與公司討論後還是決定嘗試。」而楊乃文過往鮮少與其他音樂人合作演出，這次將與人氣樂團告五人攜手共演，雙方風格雖截然不同但各有強烈的音樂個性，楊乃文透露，這次合作曲目具有挑戰性，期待觀眾能感受到不同以往的演出魅力：「請大家拭目以待。」

在去年以歌曲〈又到天黑〉榮獲「年度歌曲獎」的告五人，二度站上金曲獎舞台演出，剛結束世界巡演的三人坦言心情興奮又緊張，他們表示：「會用盡全力跟大家一起狂奔，享受每一次的舞台！」這次將攜手搖滾女王楊乃文同台，難掩激動之情直呼：「非常榮幸！我們都非常期待。」此外，告五人也預告，全新專輯將於夏季與歌迷朋友見面，並透露近日已完成多支MV拍攝，令人期待他們再度以全新作品驚艷樂壇。

《第36屆金曲獎頒獎典禮》將於6月28日（六）在台北小巨蛋舉行，承辦單位台視於當天下午5點將live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並在臺灣電視台與全球金曲YouTube播出。此外，也可以透過LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號收看直播，其中LINE TODAY也將提供多視角直播服務，提供觀眾更多選擇。其他播出平台還包括中華電信MOD、新加坡StarHub「HUB都會台」、馬來西亞sooka及Astro（含汶萊）等都會播出。全球觀眾只要透過以上各平台皆能觀賞第36屆金曲獎頒獎典禮精采盛會。《2025金曲國際音樂節》將於今年6月25日至27日舉辦「音樂論壇」、「商務媒合會」、「商務交流會」、「金曲Showcase售票演唱會」等系列活動，活動相關訊息請搜尋金曲活動官網或追蹤FB【金曲GMA】粉絲專頁。