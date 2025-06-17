劉雨柔懷胎8月「胸部突發狀況」嚇壞！低頭驚見一幕：提前了兩個月

記者潘慧中／綜合報導

劉雨柔2023年7月認愛球星胡凱翔後，如今已懷有約8個月的身孕，沒想到，前幾天出遊回家後，居然無預警開始溢乳，嚇得她連忙詢問周遭的媽媽們，「驚慌失措以為自己胸部發生什麼事情。」

▲劉雨柔已經懷孕8個月了。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）



劉雨柔日前臨時起意，與男友一同前往宜蘭放鬆小旅行，事前雖未詳細計畫，但因另一半有用心做功課，讓她感到驚喜又感動。「寶寶愛喝的飲料、媽媽愛吃的甜點，不太熱（舒服）的天氣，堪稱完美。」

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回程途中，劉雨柔還特地前往廟宇參拜，祈求接下來一切順利。她坦言當日走了一整天，「回到家肚子有點兒硬硬的」，但仍不忘用美食療癒身心，「用我跟寶寶最愛的和牛菲力劃下完美句點。」

▲劉雨柔回程途中還有去拜拜。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）



未料回家後竟發生一件小插曲，原來劉雨柔本以為生完小孩才會開始溢乳，結果卻提前兩個月發生了。當下慌張的她，緊急詢問身邊有經驗的媽媽們，還好姊姊與男友即時上網查資料，才終於鬆了口氣，「往好處想，就是⋯至少小花生不用怕沒有母乳喝的問題囉。」

▲劉雨柔回家後發生令她驚慌失措的插曲。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）



面對突如其來的身體變化，劉雨柔坦言畢竟是第一次當媽，難免會緊張，「每天都要嚇自己一次」，但也因此發現原來初乳帶點金黃色，「身體真的很奧妙。」

劉雨柔IG全文：



在假日臨時起意去宜蘭放鬆走走

是一件很冒險的事情

感謝隊友自己做了功課，沒有漫無目的

寶寶愛喝的飲料、媽媽愛吃的甜點

不太熱（舒服）的天氣，堪稱完美

回程去找玉皇大帝

祈求接下來一切順心、順利

走了一整天，回到家肚子有點兒硬硬

用我跟寶寶最愛的和牛菲力劃下完美句點。

晚上回到家的小插曲

我一直以為生完小孩才會開始溢乳

詢問身邊的媽媽們，也確實都是如此

但我⋯⋯卻在今天發生了

（提前了兩個月）

驚慌失措以為自己胸部發生什麼事情

好險我親姐跟隊友，立馬幫忙上網爬文

痾～往好處想，就是⋯

至少小花生不用怕沒有母乳喝的問題嘍



#每天都有新鮮事 #每天都要嚇自己一次

#原來初乳帶點金黃色 #我姐在電話那頭笑翻

#稍微控制一下 #第一次當媽的人當然會緊張

#配方奶還是要備著以防萬一 #身體真的很奧妙