林志玲「3歲兒罕曝光」與父享天倫樂！　AKIRA父親節暖心謝家人

記者顧齊祐／綜合報導

日本男星AKIRA與台灣名模林志玲婚後育有一名兒子，家庭生活幸福美滿。向來低調的AKIRA，鮮少在社群媒體上公開親子互動，卻在昨（16）日國際父親節罕見分享一張與兒子的溫馨合照，並發表感性文字向家人致謝，暖心舉動引起粉絲熱烈討論。

▲林志玲與AKIRA婚後育有一名兒子。（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）



AKIRA在貼文中表達對家人的感激之情，坦言之所以能夠有今天的自己，都要歸功於家人的支持，深情表示：「在父親節這天，我想向我的家人和摯愛之人表達感謝，一直以來，謝謝你們。」並向所有父親們喊話：「致全世界的父親們，為了未來，為了我們家人的笑容，讓我們繼續努力向前。」

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▲AKIRA深情感謝家人一路上的支持。（圖／翻攝自Instagram／exileakira_official）



貼文也附上一張父子合照，照片中AKIRA身穿白色T恤搭配牛仔褲，蓄著鬍子並留著招牌長髮，展現休閒俐落的風格。他的兒子則穿著橘色條紋上衣，坐在軍綠色玩具吉普車上。AKIRA雙手牽著兒子的小手並比出「YA」的手勢，父子互動充滿溫馨氛圍，畫面洋溢著濃濃的幸福感。

▲AKIRA與兒子互動充滿幸福感。（圖／翻攝自Instagram／exileakira_official）



這則貼文一經曝光，立刻吸引大批粉絲朝聖，紛紛留言祝福與讚美「兒子看起來好可愛」、「已經長這麼大了啊」、「這張照片看了好溫暖」、「小寶貝現在是帥哥了」、「有這麼帥氣的爸爸真好」。