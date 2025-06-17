玉兔「明顯孕肚首曝光」！快滿4個月…吐真實心聲：懷二寶真的更辛苦

記者潘慧中／綜合報導

玉兔（鄭如吟）2022年和導演Howard結婚後，同年底生下兒子姆姆，並在事隔兩年多懷上第二胎，不時會分享育兒點滴。令人驚喜的是，她17日首度曝光了即將滿4個月的孕肚，美貌立刻獲得許多誇讚。

▲玉兔明顯孕肚首度曝光。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）



照片中，可以看到玉兔放下一頭及腰長髮，穿著黑色無袖洋裝，合身剪裁完美包覆出窈窕體態，四肢依然纖細，摸著明顯隆起的肚皮，渾身散發出女人味。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼玉兔已經快滿4個月了。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）



對於再度回歸孕媽咪的身分，玉兔只想說「懷二寶真的更辛苦」。事實上，她之前就曾透露懷上二胎以來，可說是吃盡苦頭，前期不斷出血、身體疼痛、體重下降，甚至接受安胎治療，後來身體狀況才逐漸穩定。

▲玉兔當媽後越來越美。（圖／翻攝自Facebook／玉兔鄭如吟）



不只這樣，玉兔懷孕這3個多月以來，已歷經3次嚴重缺氧的情況，「無法站立，視線變黑變模糊」，身體發出的警訊讓她倍感壓力，「無論是生理或者是心理，都倍感煎熬。訴說的這些事，我想只有當過媽媽的人才能了解吧……。」