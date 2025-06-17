才剛入圍金曲獎…Energy再公布喜訊！ 　「9月高雄連唱2場」搶票時間曝

記者蔡琛儀／台北報導

唱跳天團Energy繼去年舉辦睽違22年的「一觸即發」巡迴演唱會，並走過許多城市榮耀再現後，今（17日）宣佈將展開全新主題的「ALL IN 全面進擊」演唱會，9月6、7日接連兩天降臨高雄巨蛋。

▲ Energy宣布9月6、7日高雄巨蛋舉辦「ALL IN全面進擊」演唱會 。（圖／相信音樂提供）

Energy去年回歸後的復出台北、高雄雙蛋共四場皆秒殺加場又秒殺，巡迴走過台北小巨蛋、高雄巨蛋、新加坡、馬來西亞場場爆滿；簽唱會五千人擠爆信義區簽到凌晨三點；〈星期五晚上〉橫掃各大榜單，掀起全民E16蹲熱潮成，更入圍第36屆金曲獎最佳演唱組合獎及年度歌曲獎。

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演唱會展現他們的「全能」風暴，海報以至尊金色六角形為核心象徵，能力值點滿「六邊形」的Energy在歌唱、舞蹈、創作、視覺、戲劇、綜藝全部表現亮眼，只要五人集合就是全能，再邀請歌迷一起加入成為最關鍵的第六邊，真正無懈可擊。

▲Energy演唱會海報以「至尊金色六角形」為概念。（圖／相信音樂提供）

「ALL IN 全面進擊」演唱會將帶來全新的內容、歌單全面刷新，包括嚴選經典歌曲、最強唱跳舞曲以及新歌，更將把去年演唱會未能演出的遺珠歌曲全數納入，並首度安排五位團員個別Solo舞台。

不只內容全新製作，舞台更是傾力打造旗艦規格，環繞移動舞台加上橫空飛天炫效，視覺與感官的震撼不只讓搖滾區360度全景觀賞，連看台觀眾也能以最近距離觀賞Energy的超殺表現。演唱會門票將在6月26日下午一點開賣，詳洽拓元售票系統。