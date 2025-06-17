ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

孔曉振小10歲尪退伍了！
不開冷氣也能讓家舒適的5個方法
劉雨柔懷胎8月「胸部突發狀況」！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

柏木文香 王星越 玉兔 麻衣 羅志祥 阿Ben 張兆志 范冰冰

《哪吒2》狂吸643億票房…片商只拿3成！　開罵：全世界最不公平

記者劉宜庭／綜合報導

大陸動畫強片《哪吒之魔童鬧海2》（簡稱《哪吒2》）自春節檔上映以來創下票房奇蹟，至今賣出超過154億元人民幣（約新台幣643億元），躍升全球影史票房第5名，僅次於《阿凡達》、《復仇者聯盟4》、《阿凡達2》和《鐵達尼號》。不過在亮眼票房背後，片方實際拿到的分帳收益卻只有3成左右，制度也引起片方不滿。

▲▼貓眼：《哪吒2》票房恐超《腦筋急轉彎2》。（圖／翻攝自微博）

▲《哪吒2》創下票房奇蹟。（圖／翻攝自微博）

《哪吒2》的發行公司光線傳媒董事長王長田昨（16日）在上海國際電影節上直言：「我們面對的是一個全世界最不合理、最不公平的一個票房分帳的比例。」直指製作方所得比例過低，難以支撐整個產業運作，去掉發行、宣傳成本後，真正的投資方和製作方僅能拿到33%的比例，「100塊錢裡面能拿到33塊錢，這個完全無法維持行業基本的投入。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《哪吒2之魔童鬧海》創下全球單一市場高票房，香港TVB電視台突宣布要播《哪吒1》。（圖／翻攝自微博）

▲《哪吒2》由光線傳媒發行。（圖／翻攝自微博）

除了票房分帳不合理外，王長田也點出大陸電影公司收入對票房的高度依賴問題，「國外是百分之三十多票房的比例，我覺得中國降到百分之五十，也許也是合理的，但是我們現在的情況是百分之九十以上，最近反而又繼續提升，票房大概依賴度達到百分之九十五以上，也就是說沒有票房，電影必然是虧損的。」

王長田也提到，同樣的影片若是在幾年前上映，可能能創下10億元票房，現在卻只能有4、5億，市場萎縮使得投資風險加劇，認為產業需要重新定位電影在產業鏈中的功能，並做出制度性的調整，讓更多利益能夠向片方傾斜，才有助於整體產業良性循環。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

哪吒2王長田哪吒之魔童鬧海2

推薦閱讀

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片！只穿透視衣：發現我忘了帶什麼嗎

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片！只穿透視衣：發現我忘了帶什麼嗎

3小時前

韓娛醜聞！公司代表「不倫旗下女偶像」　深夜緊貼約會全認了

韓娛醜聞！公司代表「不倫旗下女偶像」　深夜緊貼約會全認了

2小時前

29歲人妻護理師轉戰AV界！　I級身材解放「脫下制服」掀暴動

29歲人妻護理師轉戰AV界！　I級身材解放「脫下制服」掀暴動

6/15 20:10

上傳2帥照…粉絲瘋讚「高高在上的王」！　王星越傻眼：這是我爸

上傳2帥照…粉絲瘋讚「高高在上的王」！　王星越傻眼：這是我爸

6/16 15:06

獨／高雄又有大咖！「30億天團」OneRepublic第4度襲台　獨厚港都壓軸開唱

獨／高雄又有大咖！「30億天團」OneRepublic第4度襲台　獨厚港都壓軸開唱

4小時前

資深音樂人82歲陳彼得離世！　兒痛發訃告：曲未終，人不散

資深音樂人82歲陳彼得離世！　兒痛發訃告：曲未終，人不散

3小時前

薔薔81萬YT爆侵權！苦主控「還一直刪留言」她震驚首發聲：全不知情

薔薔81萬YT爆侵權！苦主控「還一直刪留言」她震驚首發聲：全不知情

4小時前

玉兔驚見愛車「遍布不明液體」以為被潑漆！　求助警察…一抬頭傻眼

玉兔驚見愛車「遍布不明液體」以為被潑漆！　求助警察…一抬頭傻眼

16小時前

李洪基患罕病20年「身上滿是疤」　8次手術：不敢去澡堂

李洪基患罕病20年「身上滿是疤」　8次手術：不敢去澡堂

5小時前

等紅燈「被摟抱拍臀」親密互動全被拍！《聲林》女星放閃小3歲男友

等紅燈「被摟抱拍臀」親密互動全被拍！《聲林》女星放閃小3歲男友

7小時前

麻衣包包突擊「挖出23年前羅志祥同框照」　急澄清真相：不要八卦

麻衣包包突擊「挖出23年前羅志祥同框照」　急澄清真相：不要八卦

15小時前

《玫瑰的故事》驚見媽媽身影！　全家尖叫「妳怎能跟劉亦菲演戲」

《玫瑰的故事》驚見媽媽身影！　全家尖叫「妳怎能跟劉亦菲演戲」

6/16 15:08

熱門影音

林俊傑嘉賓是宋雨琦！　合唱〈Freak〉粉超嗨

林俊傑嘉賓是宋雨琦！　合唱〈Freak〉粉超嗨
新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜
李毓芬跳舞片

李毓芬跳舞片
檀健次機場遭私生飯追逐「拔腿衝進保姆車」

檀健次機場遭私生飯追逐「拔腿衝進保姆車」
記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童
梁詠琪老公零保養　嘴甜：襯托老婆最美

梁詠琪老公零保養　嘴甜：襯托老婆最美
aespa Karina認愛李宰旭！

aespa Karina認愛李宰旭！
楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜

楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜
楊謹華夫妻私下互動

楊謹華夫妻私下互動
富邦三本柱秀三振舞 李雅英耍小心機秒被南珉貞.李珠珢抓包XD

富邦三本柱秀三振舞 李雅英耍小心機秒被南珉貞.李珠珢抓包XD
林俊傑首爾場嘉賓是金鍾國！　合唱〈恨幸福來過〉太好聽

林俊傑首爾場嘉賓是金鍾國！　合唱〈恨幸福來過〉太好聽
修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙
梁詠琪遭偷拍「幫我修圖很善良」　老公零保養嘴甜：襯托老婆最美

梁詠琪遭偷拍「幫我修圖很善良」　老公零保養嘴甜：襯托老婆最美

梓梓凍卵後變胖「胸圍變大E」　曝有關心Dora「不是啦啦隊都這樣」

梓梓凍卵後變胖「胸圍變大E」　曝有關心Dora「不是啦啦隊都這樣」

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

aespa Karina認愛李宰旭！　「互相了解階段」：請溫暖看待

aespa Karina認愛李宰旭！　「互相了解階段」：請溫暖看待

蔡琴演唱會「92歲媽媽現身」　她哽咽走到台邊拭淚

蔡琴演唱會「92歲媽媽現身」　她哽咽走到台邊拭淚

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

謝盈萱認「稍微知道」劉品言懷孕　曾寶儀赴韓拜訪舒華喊：好心疼

謝盈萱認「稍微知道」劉品言懷孕　曾寶儀赴韓拜訪舒華喊：好心疼

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

館長上海行讚中國！直播「3天賺70萬」　吳宗憲酸「好意思講」：劉姥姥進大觀園

館長上海行讚中國！直播「3天賺70萬」　吳宗憲酸「好意思講」：劉姥姥進大觀園

黃子韜《新說唱》又發怒了　「唱什麼東西」氣到臉出油（？）

黃子韜《新說唱》又發怒了　「唱什麼東西」氣到臉出油（？）

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育「很努力賺錢才能坐商務艙」

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育「很努力賺錢才能坐商務艙」

Dora約會富商照網瘋傳「經紀人冷回應」　獵豔名單扯17位啦啦隊…PS乖姐揭真相

Dora約會富商照網瘋傳「經紀人冷回應」　獵豔名單扯17位啦啦隊…PS乖姐揭真相

看更多

米克斯跌坐地上委屈快哭了　 他吐「心靈雞湯」爆笑安慰

即時新聞

剛剛
剛剛
26分鐘前0

杜賓犬遭剪耳「縫紙杯膠水黏死」！港女星淚揭殘忍手法：人神共憤

34分鐘前0

劉雨柔懷胎8月「胸部突發狀況」嚇壞！低頭驚見一幕：提前了兩個月

42分鐘前0

孔曉振小10歲尪退伍了！　曾為分開哭一晚「重啟新婚甜蜜生活」

1小時前0

玉兔「明顯孕肚首曝光」！快滿4個月…吐真實心聲：懷二寶真的更辛苦

1小時前10

《偷偷藏不住》陳哲遠「突遭女粉強抱」嚇壞！　粉絲暴怒要求道歉

1小時前0

周杰倫才剛出新歌！　彈頭跟進...宣布：一起帶來驚喜

1小時前0

《戀愛兄妹》宰亨出道進演藝圈！　草莓王子變創作歌手

2小時前10

關穎「神隱電視圈」罕揭原因！　認了曾失控：我實在是太不會講話

2小時前0

吳婉君暫離台灣「真正目的全說了」！多倫多尷尬出狀況：荒謬大師

2小時前0

才剛入圍金曲獎…Energy再公布喜訊！ 　「9月高雄連唱2場」搶票時間曝

讀者迴響

熱門新聞

  1. 孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片！只穿透視衣：發現我忘了帶什麼嗎
    3小時前5654
  2. 韓娛醜聞！公司代表「不倫旗下女偶像」　深夜緊貼約會全認了
    2小時前5
  3. 29歲人妻護理師轉戰AV界！　I級身材解放「脫下制服」掀暴動
    6/15 20:103814
  4. 上傳2帥照…粉絲瘋讚「高高在上的王」！　王星越傻眼：這是我爸
    6/16 15:062
  5. 獨／高雄又有大咖！「30億天團」OneRepublic第4度襲台　獨厚港都壓軸開唱
    4小時前2815
  6. 資深音樂人82歲陳彼得離世！　兒痛發訃告：曲未終，人不散
    3小時前84
  7. 薔薔81萬YT爆侵權！苦主控「還一直刪留言」她震驚首發聲：全不知情
    4小時前4
  8. 玉兔驚見愛車「遍布不明液體」以為被潑漆！　求助警察…一抬頭傻眼
    16小時前3221
  9. 李洪基患罕病20年「身上滿是疤」　8次手術：不敢去澡堂
    5小時前2
  10. 等紅燈「被摟抱拍臀」親密互動全被拍！《聲林》女星放閃小3歲男友
    7小時前22
ETtoday星光雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合