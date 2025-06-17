《哪吒2》狂吸643億票房…片商只拿3成！　開罵：全世界最不公平

記者劉宜庭／綜合報導

大陸動畫強片《哪吒之魔童鬧海2》（簡稱《哪吒2》）自春節檔上映以來創下票房奇蹟，至今賣出超過154億元人民幣（約新台幣643億元），躍升全球影史票房第5名，僅次於《阿凡達》、《復仇者聯盟4》、《阿凡達2》和《鐵達尼號》。不過在亮眼票房背後，片方實際拿到的分帳收益卻只有3成左右，制度也引起片方不滿。

▲《哪吒2》創下票房奇蹟。（圖／翻攝自微博）



《哪吒2》的發行公司光線傳媒董事長王長田昨（16日）在上海國際電影節上直言：「我們面對的是一個全世界最不合理、最不公平的一個票房分帳的比例。」直指製作方所得比例過低，難以支撐整個產業運作，去掉發行、宣傳成本後，真正的投資方和製作方僅能拿到33%的比例，「100塊錢裡面能拿到33塊錢，這個完全無法維持行業基本的投入。」

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▲《哪吒2》由光線傳媒發行。（圖／翻攝自微博）



除了票房分帳不合理外，王長田也點出大陸電影公司收入對票房的高度依賴問題，「國外是百分之三十多票房的比例，我覺得中國降到百分之五十，也許也是合理的，但是我們現在的情況是百分之九十以上，最近反而又繼續提升，票房大概依賴度達到百分之九十五以上，也就是說沒有票房，電影必然是虧損的。」

王長田也提到，同樣的影片若是在幾年前上映，可能能創下10億元票房，現在卻只能有4、5億，市場萎縮使得投資風險加劇，認為產業需要重新定位電影在產業鏈中的功能，並做出制度性的調整，讓更多利益能夠向片方傾斜，才有助於整體產業良性循環。