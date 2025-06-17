獨／高雄又有大咖！「30億天團」OneRepublic第4度襲台　獨厚港都壓軸開唱

記者蕭采薇／台北報導

風靡全球的美國流行搖滾天團「共和世代」（OneRepublic）即將再度來台！《ETtoday星光雲》獨家掌握消息，在全球創下驚人30億流量的他們，確定將於今年底重返高雄開唱，寫下第四度訪台的紀錄。

▲「OneRepublic」共和世代將第四度來台，且這次演出是專門為高雄準備的專場。（圖／資料照／Live Nation Taiwan提供）

《ETtoday星光雲》獨家掌握消息，共和世代本次演出更是專為高雄量身打造的專場，足見他們對台灣和港都粉絲的重視。而主辦單位也已在社群暖身，預告有大咖將於年底在高雄壓軸開唱，且給出「第四度來台」、「一年內南北攻蛋」等線索。

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「共和世代」以其充滿活力與感染力的音樂風靡全球，其中為電影《捍衛戰士：獨行俠》量身打造的插曲《I Ain’t Worried》更是紅遍大街小巷，在全球各大音樂平台創下超過30億的驚人流量。

▲共和世代 （OneRepublic）有著30億流量的驚人點聽數。（圖／環球音樂提供）



「共和世代」與高雄的緣分更是深厚，2023年，高雄市長陳其邁就曾搶先爆料「年底有天團要到高雄」開唱，而當時正是「共和世代」第三度來台，並寫下台灣演唱會史上「首支西洋樂團，一年內達成南北攻蛋」的紀錄。