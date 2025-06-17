等紅燈「被摟抱拍臀」親密互動全被拍！《聲林》女星放閃小3歲男友

▲張若凡雖然被稱為「催淚歌姬」，但甜蜜感情生活讓她笑嗨嗨。（圖／索尼音樂提供／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

張若凡2017年被直播平台挖掘展露頭角，隔年參加《聲林之王》拿下第6名的好成績，富有感情的歌聲讓她被封為「催淚歌姬」。去年時報周刊CTWANT拍到張若凡與男友翁乙宏甜蜜約會，這一年來兩人的感情發展穩定，本刊日前又直擊兩人的浪漫相處模式，依舊處於甜蜜蜜熱戀期的形影不離。

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▲結束電台活動後，張若凡與粉絲合照。（圖／本刊攝影組）



▲張若凡坐上翁乙宏的車子離開。（圖／本刊攝影組）



6月4日晚間8點38分，如同去年的情節一般，翁乙宏早早便駕車到電台門口等候，9點一到，結束電台工作的張若凡下樓，「按奈」好等候的粉絲後上車，告別經紀人開啟2人世界。9點28分，車子在台北市松山區繞來繞去，後來在路邊黃線區域停了一會兒，接著又開了一小段，找了另一個黃線區停車。

▲車子繞了好一會兒，最後停在黃線。（圖／本刊攝影組）



▲翁乙宏撐著傘，張若凡甜蜜蜜地勾著男友的手。（圖／本刊攝影組）



停好車，翁乙宏走到女友身邊，張若凡深情仰望男友，不過對方似乎比較在意車子，接著，張若凡雙手勾著男方撐傘的手，小倆口撐著一把小雨傘雨中浪漫散步。走了一段，2人停下腳步，不知怎地又回到車邊，翁乙宏撐傘陪張若凡到副駕，把傘交給女生，自己走回駕駛座，就是捨不得女友淋到雨，很是疼惜對方。接著，開著車又繞了約6分鐘，終於找到停車格將車停妥，這下子終於能安心地繼續雨夜裡的浪漫。

▲在等紅燈時，張若凡與翁乙宏摟摟抱抱，並親密頭靠頭。（圖／本刊攝影組）



▲翁乙宏伸手摸了張若凡屁股。（圖／本刊攝影組）



沒有了顧慮，情侶倆盡情展現熱戀情侶的甜蜜互動，等紅燈時，在來來往往的人前摟摟抱抱，拍打對方的手打節奏，頭靠著頭擁抱對方，最後拍拍女方的屁股。9點50分，2人走進KTV，在櫃檯與一名男友人會合後，訂好櫃台一起上樓歡唱，直到次日凌晨1點多仍未離開。

▲去年本刊就曾直擊張若凡與翁乙宏在賣場互動甜蜜。（圖／本刊攝影組）



其實去年這對小情侶的互動就已經非常甜蜜，兩人數度在停等紅燈時有著打打鬧鬧肢體接觸，張若凡一時興起勾著男生拿手機自拍，拍完還親吻對方的臉頰；之後還與男方家長到美式賣場用餐及採買，兩個年輕人不時在長輩的面前卿卿我我，但男方爸媽似乎早就習以為常。

▲張若凡與翁乙宏外型相當登對。（圖／翻攝自張若凡、翁乙宏IG）



張若凡與翁乙宏外型速配，男方比她小3歲，是一位演員，擁有不少影視廣告作品，還和網紅林瑄一起拍過徐暐翔的〈沒有因為之所以〉、以及啦啦隊女神奶昔〈轉圈圈〉等MV，除了演藝事業，也經營副業，本刊去年拍到兩人在美式大賣場約會兼採買，下貨的店家就是翁乙宏所開的咖啡廳。

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