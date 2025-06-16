麻衣包包突擊「挖出23年前羅志祥同框照」　急澄清真相：不要八卦

記者蔡宜芳／綜合報導

45歲的日籍女星麻衣（佐藤麻衣），2000年以女團「Sunday Girls」成員的身份在台灣出道，結交了不少台灣朋友。她日前拍攝突擊包包開箱影片，沒想到竟挖出一堆「古董」，甚至還有和羅志祥（小豬）的大頭貼。

▲麻衣在2000年出道後，曾於2002年返回日本讀書。（圖／翻攝自Instagram／mai_sato_1113）

麻衣在影片中，從錢包掏出了一些至少有7年歷史的禮券，對於沒能用完，直呼「好可惜」。接著，她又挖到了一張23年前和羅志祥一起拍的大頭貼，透露自己在2000年出道一年後，曾回到日本讀書，當時有很多台灣的藝人好友去找自己玩，和羅志祥的合照就是在那時候留下的，麻衣還開玩笑說：「不要八卦！真的沒事！」強調兩人只是好朋友。

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▲麻衣從錢包翻出和羅志祥的大頭貼。（圖／翻攝自Instagram／mai_sato_1113）

此外，麻衣也於貼文中透露，2002年回到日本念書時，只要有台灣朋友到日本玩，自己就會當導遊，「我們去涉谷啊台場啊東京趴趴走，還坐電車移動～現在大家都有司機了！人生努力族。」她更爆料：「記憶裡很深的事情就是，杰倫桑很怕雲霄飛車（台場的很小很小），鬼屋也不行。只玩了太鼓達人。」預告「還有一些事情改天再講」。

▲麻衣透露當年周杰倫、羅志祥都曾到日本找自己遊玩。（圖／翻攝自Instagram／mai_sato_1113）