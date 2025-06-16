ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

玉兔驚見愛車遍布不明液體
威力彩下期飆14億
李多慧飛機上低胸熱舞
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

柏木文香 林俊傑 雨琦 白馨儒 鄭家純 檀健次 馬景濤 蕭敬騰

麻衣包包突擊「挖出23年前羅志祥同框照」　急澄清真相：不要八卦

記者蔡宜芳／綜合報導

45歲的日籍女星麻衣（佐藤麻衣），2000年以女團「Sunday Girls」成員的身份在台灣出道，結交了不少台灣朋友。她日前拍攝突擊包包開箱影片，沒想到竟挖出一堆「古董」，甚至還有和羅志祥（小豬）的大頭貼。

▲▼麻衣包包突擊「挖出23年前羅志祥同框照」急澄清。（圖／翻攝自Instagram／mai_sato_1113）

▲麻衣在2000年出道後，曾於2002年返回日本讀書。（圖／翻攝自Instagram／mai_sato_1113）

麻衣在影片中，從錢包掏出了一些至少有7年歷史的禮券，對於沒能用完，直呼「好可惜」。接著，她又挖到了一張23年前和羅志祥一起拍的大頭貼，透露自己在2000年出道一年後，曾回到日本讀書，當時有很多台灣的藝人好友去找自己玩，和羅志祥的合照就是在那時候留下的，麻衣還開玩笑說：「不要八卦！真的沒事！」強調兩人只是好朋友。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼麻衣包包突擊「挖出23年前羅志祥同框照」急澄清。（圖／翻攝自Instagram／mai_sato_1113）

▲麻衣從錢包翻出和羅志祥的大頭貼。（圖／翻攝自Instagram／mai_sato_1113）

此外，麻衣也於貼文中透露，2002年回到日本念書時，只要有台灣朋友到日本玩，自己就會當導遊，「我們去涉谷啊台場啊東京趴趴走，還坐電車移動～現在大家都有司機了！人生努力族。」她更爆料：「記憶裡很深的事情就是，杰倫桑很怕雲霄飛車（台場的很小很小），鬼屋也不行。只玩了太鼓達人。」預告「還有一些事情改天再講」。

▲▼麻衣包包突擊「挖出23年前羅志祥同框照」急澄清。（圖／翻攝自Instagram／mai_sato_1113）

▲麻衣透露當年周杰倫、羅志祥都曾到日本找自己遊玩。（圖／翻攝自Instagram／mai_sato_1113）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

麻衣佐藤麻衣羅志祥小豬

推薦閱讀

29歲人妻護理師轉戰AV界！　I級身材解放「脫下制服」掀暴動

29歲人妻護理師轉戰AV界！　I級身材解放「脫下制服」掀暴動

6/15 20:10

阿Ben拍戲受傷「白衣全是血」！　首曝傷勢照頭縫數針

阿Ben拍戲受傷「白衣全是血」！　首曝傷勢照頭縫數針

4小時前

玉兔驚見愛車「遍布不明液體」以為被潑漆！　求助警察…一抬頭傻眼

玉兔驚見愛車「遍布不明液體」以為被潑漆！　求助警察…一抬頭傻眼

3小時前

麻衣包包突擊「挖出23年前羅志祥同框照」　急澄清真相：不要八卦

麻衣包包突擊「挖出23年前羅志祥同框照」　急澄清真相：不要八卦

2小時前

張兆志入手33年敞篷車！背後藏浪漫愛情故事　「耗時2年」終於圓夢了

張兆志入手33年敞篷車！背後藏浪漫愛情故事　「耗時2年」終於圓夢了

2小時前

河北彩伽拍AV爆紅卻引退2年！　罕吐改名心聲「經歷很多不愉快」

河北彩伽拍AV爆紅卻引退2年！　罕吐改名心聲「經歷很多不愉快」

6/8 12:43

范冰冰父親節「甜依偎爸爸」曬全家福！　70歲爸媽逆齡顏值網全看傻

范冰冰父親節「甜依偎爸爸」曬全家福！　70歲爸媽逆齡顏值網全看傻

7小時前

《與惡2》謝欣穎「慘20年」插曲太催淚　網狂問原唱…竟是金曲歌王

《與惡2》謝欣穎「慘20年」插曲太催淚　網狂問原唱…竟是金曲歌王

9小時前

陸元琪飛韓代購GD手燈引爭議！　怒反擊「我又不是做慈善的」

陸元琪飛韓代購GD手燈引爭議！　怒反擊「我又不是做慈善的」

8小時前

唱完WATERBOMB留下禿頭陰影！　25歲人氣女偶像首認植髮：我植了3571株

唱完WATERBOMB留下禿頭陰影！　25歲人氣女偶像首認植髮：我植了3571株

12小時前

《橫豎研究所》「強制直播金秀賢」尷尬了！　警方出動找上門警告

《橫豎研究所》「強制直播金秀賢」尷尬了！　警方出動找上門警告

7小時前

《成功路上》穿越時空回到1989年　優質台語劇重現時代的共同記憶

《成功路上》穿越時空回到1989年　優質台語劇重現時代的共同記憶

2小時前

熱門影音

林俊傑嘉賓是宋雨琦！　合唱〈Freak〉粉超嗨

林俊傑嘉賓是宋雨琦！　合唱〈Freak〉粉超嗨
新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜
李毓芬跳舞片

李毓芬跳舞片
檀健次機場遭私生飯追逐「拔腿衝進保姆車」

檀健次機場遭私生飯追逐「拔腿衝進保姆車」
記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童
梁詠琪老公零保養　嘴甜：襯托老婆最美

梁詠琪老公零保養　嘴甜：襯托老婆最美
aespa Karina認愛李宰旭！

aespa Karina認愛李宰旭！
楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜

楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜
楊謹華夫妻私下互動

楊謹華夫妻私下互動
富邦三本柱秀三振舞 李雅英耍小心機秒被南珉貞.李珠珢抓包XD

富邦三本柱秀三振舞 李雅英耍小心機秒被南珉貞.李珠珢抓包XD
林俊傑首爾場嘉賓是金鍾國！　合唱〈恨幸福來過〉太好聽

林俊傑首爾場嘉賓是金鍾國！　合唱〈恨幸福來過〉太好聽
修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙
梁詠琪遭偷拍「幫我修圖很善良」　老公零保養嘴甜：襯托老婆最美

梁詠琪遭偷拍「幫我修圖很善良」　老公零保養嘴甜：襯托老婆最美

梓梓凍卵後變胖「胸圍變大E」　曝有關心Dora「不是啦啦隊都這樣」

梓梓凍卵後變胖「胸圍變大E」　曝有關心Dora「不是啦啦隊都這樣」

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

aespa Karina認愛李宰旭！　「互相了解階段」：請溫暖看待

aespa Karina認愛李宰旭！　「互相了解階段」：請溫暖看待

蔡琴演唱會「92歲媽媽現身」　她哽咽走到台邊拭淚

蔡琴演唱會「92歲媽媽現身」　她哽咽走到台邊拭淚

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

謝盈萱認「稍微知道」劉品言懷孕　曾寶儀赴韓拜訪舒華喊：好心疼

謝盈萱認「稍微知道」劉品言懷孕　曾寶儀赴韓拜訪舒華喊：好心疼

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

館長上海行讚中國！直播「3天賺70萬」　吳宗憲酸「好意思講」：劉姥姥進大觀園

館長上海行讚中國！直播「3天賺70萬」　吳宗憲酸「好意思講」：劉姥姥進大觀園

黃子韜《新說唱》又發怒了　「唱什麼東西」氣到臉出油（？）

黃子韜《新說唱》又發怒了　「唱什麼東西」氣到臉出油（？）

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育「很努力賺錢才能坐商務艙」

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育「很努力賺錢才能坐商務艙」

Dora約會富商照網瘋傳「經紀人冷回應」　獵豔名單扯17位啦啦隊…PS乖姐揭真相

Dora約會富商照網瘋傳「經紀人冷回應」　獵豔名單扯17位啦啦隊…PS乖姐揭真相

看更多

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

即時新聞

剛剛
剛剛
2小時前71

麻衣包包突擊「挖出23年前羅志祥同框照」　急澄清真相：不要八卦

2小時前32

張兆志入手33年敞篷車！背後藏浪漫愛情故事　「耗時2年」終於圓夢了

3小時前96

玉兔驚見愛車「遍布不明液體」以為被潑漆！　求助警察…一抬頭傻眼

4小時前20

準金曲歌王柏霖預習拿獎座！　典禮紅毯「超大幸運物」曝光

4小時前20

何如芸才被催找第二春　「手戴良緣御守」曝兒子硬買：是知道意思嗎

4小時前41

阿Ben拍戲受傷「白衣全是血」！　首曝傷勢照頭縫數針

6小時前30

I.O.I 10周年合體有望！　陸成員周潔瓊闊別6年回歸韓國

6小時前51

李多慧「飛機上熱舞」緊身短T解放低胸！　網暈太會扭：以為亂流

6小時前30

孫可芳吃減肥藥昏倒送醫！　劉冠廷放閃「陪她去皮拉提斯」曝原因

7小時前30

蕭雅全被控性騷…《老狐狸》男主劉冠廷哽咽發聲！揭導演拍片私下面

讀者迴響

熱門新聞

  1. 29歲人妻護理師轉戰AV界！　I級身材解放「脫下制服」掀暴動
    6/15 20:103814
  2. 阿Ben拍戲受傷「白衣全是血」！　首曝傷勢照頭縫數針
    4小時前81
  3. 玉兔驚見愛車「遍布不明液體」以為被潑漆！　求助警察…一抬頭傻眼
    3小時前186
  4. 麻衣包包突擊「挖出23年前羅志祥同框照」　急澄清真相：不要八卦
    2小時前141
  5. 張兆志入手33年敞篷車！背後藏浪漫愛情故事　「耗時2年」終於圓夢了
    2小時前62
  6. 河北彩伽拍AV爆紅卻引退2年！　罕吐改名心聲「經歷很多不愉快」
    6/8 12:43109
  7. 范冰冰父親節「甜依偎爸爸」曬全家福！　70歲爸媽逆齡顏值網全看傻
    7小時前124
  8. 《與惡2》謝欣穎「慘20年」插曲太催淚　網狂問原唱…竟是金曲歌王
    9小時前4
  9. 陸元琪飛韓代購GD手燈引爭議！　怒反擊「我又不是做慈善的」
    8小時前125
  10. 唱完WATERBOMB留下禿頭陰影！　25歲人氣女偶像首認植髮：我植了3571株
    12小時前2
ETtoday星光雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合