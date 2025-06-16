張兆志入手33年敞篷車！背後藏浪漫愛情故事　「耗時2年」終於圓夢了

記者孟育民／台北報導

全台最專業的汽車實境節目《地球黃金線》，每晚提供最實用、最貼近生活的汽機車資訊，深受車迷喜愛，為慶祝播出滿13年，節目棚景、LOGO全面換新，今（16日）起正式啟用，藝人張兆志也在改版首集，獻出汽車實境節目初體驗，並將心愛的經典敞篷車開進棚內，整輛車從內到外都充滿濃厚的復古氣息。為呼應節目人車故事的「串聯」概念，張兆志也藉此機會分享他與愛車之間的浪漫回憶，為節目揭開全新篇章。

▲張兆志開敞篷車首登汽車節目飆回憶 。（圖／TVBS提供）

身為愛車族一員的張兆志，首次參與《地球黃金線》就是全新改版第一集，興奮全寫在臉上，同時又碰巧在爬梯子遊戲被選中，他也順勢分享自己與現任座駕的浪漫故事，他笑著回憶，當初會入手這輛車齡33年的經典敞篷車，其實是一位心儀女孩曾夢見他開著敞篷車，播放著Coldplay的歌曲〈Yellow〉，載她出遊，他打趣地說：「連配樂都有了，會不會太真實？」於是決定要把這件事化為現實。

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經過一番努力，他終於找到理想車款，接著再送到英國改裝、維修，前後耗時2年，當車子回到台灣，他也如願載著已成為女友的心儀女孩，一起聽音樂兜風，讓夢境成真。

▲張兆志愛車藏浪漫故事 。（圖／TVBS提供）



另外，趁著《地球黃金線》13週年改版機會，主持人蘇宗怡也分享自己最難忘的「人車故事」，她笑著回憶，有一次與先生爭吵後，當下情緒非常低落，為了避免戰火延燒，她選擇開車出門平復心情，「我一上車之後，我就開上高速公路，一路開到台中，下了交流道再直接北上，就這樣來回北中」她說，這段自駕時間，不但氣真的消了，也深刻感受到，車不但是自己的移動避風港，甚至很好的承接了自己的喜怒哀樂。

▲蘇宗怡也分享自己最難忘的「人車故事」。（圖／TVBS提供）







