阿Ben拍戲受傷「白衣全是血」！　首曝傷勢照頭縫數針

記者顧齊祐／綜合報導

藝人白吉勝（阿Ben）近日在拍攝戲劇時不慎發生意外，額頭撞傷流血，全身沾滿鮮血緊急送醫縫合。今（16）日，他透過社群平台分享多張照片，展現傷後復原情況，並以正面態度回應事件，感謝劇組與醫療團隊的迅速協助。

▲白吉勝在拍戲時不慎發生意外，緊急送醫縫合。（圖／翻攝自Facebook／白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family）



白吉勝在貼文中回憶受傷過程，表示自己並未責怪任何人，反而心存感激。他寫道：「這次拍戲受傷，我從來沒有怪任何人，也因為有上帝的保守看顧，眼睛沒事，眉毛沒事，更讓我體悟到，能在專業劇組裡工作，是多麼幸福。」他特別感謝劇組迅速安排送醫，讓他感到安心。

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▲白吉勝感謝劇組迅速安排送醫。（圖／翻攝自Facebook／白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family）



白吉勝接著也在貼文中，分享了多張傷勢照片，畫面中他坐在診間，白色上衣多處沾滿血跡，模樣相當嚇人。儘管額頭與手指頭貼著紗布，他依然微笑面對鏡頭，展現堅強的態度。此外，他還貼出傷口特寫照片，並貼心提醒粉絲：「後面有傷口照片……不適者請略過。」





▲白吉勝坐在診間，上衣沾滿血跡。（圖／翻攝自Facebook／白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family）

白吉勝還透露，由於熱愛棒球運動而且還參加世壯運，他長期曝曬在陽光下，導致疤痕逐漸變黑。他表示自己正積極護膚除疤，對未來傷口復原充滿信心：「只要持續護膚除疤美白，我相信一定能復原跟原來一樣甚至是更好。」

▲白吉勝由於熱愛棒球，導致疤痕逐漸變黑。（圖／翻攝自Facebook／白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s