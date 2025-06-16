何如芸才被催找第二春　「手戴良緣御守」曝兒子硬買：是知道意思嗎

記者蔡宜芳／綜合報導

女星何如芸育有兩個兒子Brian和Bruce，孩子們目前都在新加坡讀書。她過去曾透露小兒子Bruce會吃好友勇兔的醋，不過，隨著愛子長大，態度似乎有了變化，她也分享兒子送的禮物，直問：「他知道戴這個代表什麼意思嗎？」

▲何如芸曾透露小兒子支持自己找第二春。（圖／翻攝自Facebook／何如芸 Michelle Ho）

何如芸透露，勇兔在得知Bruce已經離開後，才放心地打電話給她，開口就是一句：「媽咪！妳兒子回去了對嗎？我才敢打給妳。」對此，何如芸也笑說：「妳不用害怕啦！弟弟長大了，他不生氣有姐姐了。」

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何如芸接著提到，有一次她趁Bruce打電動時聊起勇兔，問說還記不記得「那個姐姐」，結果兒子竟回了句：「隨便啦！」但當Bruce聽到勇兔要叫何如芸「媽咪」時，他立刻抬起頭說：「她要叫妳媽媽也要買禮物送妳才可以！」逗趣的反應讓何如芸哭笑不得，還反問他：「你也沒買東西給我過啊？」沒想到兒子立刻反駁，細數過去曾做過名片夾、卡片，還買過杯子、行李帶和手圈送她，讓她笑說：「記得真清楚，還是很計較我知道了啦！」

▲勇兔因為與何如芸感情太好，讓Bruce大吃飛醋。（圖／翻攝自Facebook／林筳諭 / 勇兔、何如芸 Michelle Ho）

此外，何如芸也曬出Bruce送她的御守，提到禮物是在日本福岡寶滿宮竈門神社所買的，該神社以祈求良緣、驅邪避厄聞名，主神玉依姬在日本神話中是海神之女、豐玉姬的妹妹，象徵姻緣、長壽與美貌，「在神社硬要買這個給我還幫我綁好，他知道戴這個代表什麼意思嗎？」

▲何如芸分享兒子送的御守。（圖／翻攝自Facebook／何如芸 Michelle Ho）

事實上，何如芸不久前分享過與Bruce聊到關於第二春的事情，她坦言自己一直未認真考慮對她示好的對象，原因是不希望兒子們感覺媽媽不再是純粹的母親，也不願讓其他人分薄自己對孩子的愛。然而，Bruce卻告訴她：「可是媽媽！我希望有人可以照顧妳！妳一定要很健康！妳為什麼要那麼晚才生我？」讓她相當感動。