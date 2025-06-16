韓女星出道16年首坦承「家暴環境中成長」　親眼見媽媽被打到床上全血

記者張筱涵／綜合報導

前女團 After School 成員嘉熙近日登上節目《Make Us New》，首度坦露童年曾遭受家庭暴力的陰影，引發各界關注。她在節目中透露，因母親生產時患上椎間盤突出，自己從出生起便由外婆照顧，直到3歲才回到家中，當時甚至認不出母親。

▲嘉熙。（圖／翻攝自韓網）



嘉熙談及成長過程時語帶哽咽，表示父親是個典型的大男人主義者，身材高大、外貌出眾，擁有研究所學歷；而母親則是家庭主婦。她坦言：「我好像從來不在家人眼裡，總是很孤單、渴望愛，家對我來說就像是生存戰場。」她也提及為了尋求關注，曾向朋友靠近，甚至出現偷竊行為，只因在家庭中無法獲得關愛。

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嘉熙更揭露自己和母親都曾遭父親施暴，「我記得媽媽被爸爸打到床上滿是血，還自己拿去浴室洗。姊姊不疼我，哥哥也打我，對我來說，挨打是日常。被棍子、水龍頭的水管、皮帶、衣架打過…幾乎沒有沒挨過的工具，媽媽也是這樣對我。」主持人朱永勳聽聞後一度語塞，只能感嘆暴力在家庭中世代相傳的悲劇。

儘管有著辛苦的童年，嘉熙仍對父母保有體諒與感激。她表示，父親因創業失敗失去自信，一直無法東山再起，母親也因此承受極大經濟與心理壓力。她動情說道：「現在回頭看，覺得媽媽很可憐，也很感謝她沒有離婚。我爸爸已經過世了，我常想，如果我是媽媽，我能像她那樣活下來嗎？」

嘉熙2009年以 After School 成員身分出道，2016年與圈外企業家結婚，婚後育有兩名兒子。她此次勇敢公開過往傷痛，不僅獲得許多觀眾支持，也喚起社會對家庭暴力與親職壓力的關注與反思。

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