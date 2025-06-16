源少年須弘道返台洩粗肌！　LA唸書曝「戀情進展」：認識很多正妹

▲AcQUA源少年演唱會邁入倒數階段。（圖／記者湯興漢攝）



記者翁子涵／台北報導

AcQUA源少年由黃莑茗、盧佾暘、林毓家、李秉諭、須弘道組成，將於7月5日舉辦《2025 源:時空AcQUA Re:Play FanConcert》，距離正式開唱倒數三週，五人齊聚台北舉辦記者會，須弘道剛從洛杉磯返台歸隊，團員們獻上他最想念的家鄉味「牛肉麵」為他接風，被問及在美國有無新戀情？須弘道笑認有認識很多漂亮女生，「聊完後發現不適合，也沒有太多時間，想說等我賺到錢，有能力再開始，有給自己時間上的壓力。」

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▲▼AcQUA源少年在記者會上較勁肌力。（圖／記者湯興漢攝）



他表示自己超前拿到學分，有望提早1年畢業，更打趣自稱是「天才學霸」，須弘道透露自己在美國除了唸書，也當起背包客到處旅行，更嘗試玩樂團、參加街舞比賽，生活可說是多采多姿，對於久違合體演出，須弘道感性說：「一轉眼就過了半年，這段期間每一位成員都邁向著自己的目標，收穫了不一樣的成就經驗。這次正式合體變得更加成熟，就是要跳脫舒適圈，帶來一個全新升級版的表演給大家。」

記者會上也分組進行肌耐力比賽，李秉諭、須弘道舉啞鈴比賽，林毓家、盧佾暘比賽腿部肌力，林毓家也自招「下半身」最厲害，不僅會打跆拳道也打拳擊，相當有力，團員更爆料他是團裡的「美腿擔當」，雙腳筆直的像是女團腿，林毓家坦言為這次演出剪短髮、積極健身，他笑說：「我覺得瘦一點、乾淨俐落的體態比較適合舞台造型。」

而長期在洛杉磯生活的須弘道，也展現了他精準自律的一面：「每天十點就寢、凌晨六點起床運動，從體重、體脂到肌肉比例，每一項數據都在掌握中。」他更立下挑戰，今年暑假想跑全程42公里馬拉松，並分享每日現打500cc果汁與營養品補充的生活習慣，他也預告這次返台會待到9月底，「之後會蠻多新作品，大家可以期待一下。」

