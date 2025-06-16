吳鳳妻搭公車目睹「婦人趕走身障者」　見嘲笑手勢傻眼：不可置信

記者蔡宜芳／綜合報導

土耳其裔男星吳鳳在2015年與台灣老婆Rynne結婚，婚後育有2個女兒，不時會分享家庭點滴。Rynne 15日表示，雖然已經擁有自家汽車，但她仍然喜歡帶著女兒們搭公車，不過，就在前幾天搭公車的途中，一家人遇到了一段讓人難以置信的場景。

▲Rynne和吳鳳育有2個女兒。（圖／翻攝自Facebook／Rifat & Rynne 的鳳花雪月）

Rynne透露，當時公車上還有一些空位，一位拿著菜籃的婦人先是站著與人聊天，接著突然走向坐在後排第一排的女生，語氣不客氣地說：「把妳的東西拿起來，我要坐那裡！」但該位女子身旁的座位分明是空著的。

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Rynne指出，後排的女生是一位身障者，因為耳朵上戴著助聽器，「女生有點被嚇到的樣子，立刻拿起她所有包包，往前面的座位坐。」而婦人則一副理所當然地坐下，「然後她對著她的朋友，用手指比著頭轉一轉（表示女生頭腦有問題？）然後笑得很開心！」

▲Rynne帶女兒搭公車目睹搶座糾紛。（圖／翻攝自Facebook／Rifat & Rynne 的鳳花雪月）

Rynne對此感到相當震驚，而更讓她感觸的是，女兒們在下車後主動問她：「媽媽，剛剛那個人是不是很壞？她很兇而且笑別人！」Rynne既驚訝又欣慰，「女兒們已經可以輕易地看出事情的是非黑白！她們知道為人最基本的就是同理心！」她也把握機會對女兒們進行機會教育，強調人與人之間最基本的尊重與關懷。