東京街頭大螢幕驚見「台灣男團」！　宣告超狂新身份進軍國際

▲ F.F.O推出首張專輯《Future For One》。（圖／踢帕娛樂）



記者翁子涵／台北報導

《原子少年2》冠軍團F.F.O推出首張專輯《Future For One》，最新主打歌〈大丈夫〉MV遠赴日本取景，同時完成首個滑雪品牌代言工作，行程滿檔足跡橫跨東京與新潟。F.F.O不怕吃苦完成所有的挑戰，縱使拍攝期間遇上罕見的暴風雪也不畏懼齊心打拼，正如歌曲所傳達的只有他們在一起，所有困難都能迎刃而解。

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▲ F.F.O赴日本拍攝新歌MV和代言。（圖／踢帕娛樂）



MV遠赴日本拍攝，鈞嘉、俊希、小新、彥旭、勝銘和至琦一起來到日籍團員加藤琉士的故鄉，第一次全團一起出國工作，年紀輕輕的他們出發前都難掩興奮，小新和至琦笑認因此失眠，小新甚至整夜沒睡直接到機場。MV中，F.F.O一起完成許多平常不會做的事情，像是在秋葉原街頭向路人毛遂自薦發專屬團徽、在熱鬧的日本街頭跳舞到點開滑雪技能，都讓他們印象深刻， 雖然最後因為遇上罕見的暴風雪，無法展現帥氣的練習成果，他們還是相當開心表示：「真的是一起共患難的兄弟們！」



他們赴日期間也宣布新身份，成為知名滑雪品牌代言人，同時要完成兩件大事，F.F.O的拍攝足跡橫跨東京與新潟，在經過越後湯澤車站時，他們看見自己的廣告看板，拍攝期間也有韓國粉絲認出他們求合照，都讓他們更有動力面對拍攝時的低溫來襲，隨著MV即將上線，日本東京新宿街頭的戶外大型廣告牆，也同步播放〈大丈夫〉預告短片，再次展現F.F.O的高人氣。



為了感謝新專輯銷售創佳績，公司宣布F.F.O將在7月6日於台北信義遠百A13北面廣場舉辦首張同名專輯簽唱會，F.F.O感謝粉絲們一路以來給他們很多力量，「因為有你們在台下熱情的互動，讓我們一直都能充滿能量！」自信表示已做好準備，請粉絲們一起來見證F.F.O的蛻變和成長。

