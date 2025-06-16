熊熊昔砸500萬創業！遭廠商背叛「合約藏文字遊戲」　擅終止合作無從求償

記者孟育民／台北報導

演藝圈三位創業代表阿松、熊熊、夢多，上《女王大人》暢聊事業第二春的酸甜苦辣。曾經跨足零食創業的熊熊，和友人砸下至少500萬元創立品牌，為打造理想的產品找遍許多家代工廠，最後選定某家代工廠簽下獨家合約，以台灣獨有餅體打響名號，首月開賣即熱銷破萬桶，迅速引起話題。不料，她卻遭到廠商背叛，讓她無奈發聲！

▲ 熊熊分享人氣零食品牌遭代工廠背叛的慘痛經驗。（圖／緯來綜合台提供）

然而那家工廠竟推出自家品牌，使用與熊熊相同的餅體與包裝設計，更令人傻眼的是，之後竟擅自終止合作，生產喊停，當初簽約的合約中卻藏有文字遊戲，讓熊熊無從求償，事後對方甚至回頭尋求合作，希望共同經營品牌，令熊熊無奈直言：「供應鏈管理真的太重要了！」

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▲ 熊熊發現合約藏文字遊戲。（圖／緯來綜合台提供）

曾經「開什麼倒什麼」的夢多，終於靠著開燒肉店與代理紅酒穩定發展副業。他一直想將家鄉日本宮崎縣從小吃到大的燒肉老店帶進台灣，卻屢遭第一代老闆婉拒，直到第二代接班人接手經營，才終於點頭答應，同意將夢多熟悉的味道原封不動地搬來。

為了保證品質不走味，夢多安排店長赴日駐點半年，親赴燒肉店實地學習細節，更為選肉與控管部位，不惜燒錢只求做到極致。除了傳承道地燒肉風味，他們還研發出一款讓台灣人跟日本人都一致稱讚的擔擔麵，有不少顧客專程上門只為吃上一碗，被笑稱是被燒肉店耽誤的「耽誤系美食」。

▲夢多開燒肉店圓夢卻靠「耽誤系美食」爆紅。（圖／緯來綜合台提供）







