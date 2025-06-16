嫁太陽生子後淡出！閔孝琳「睽違6年」將回歸　《Sunny》七公主重聚

記者張筱涵／綜合報導

韓國經典電影《Sunny》睽違多年再度引起熱議，主演群預計在MBC全新綜藝節目《I'm Sunny Thank You》中重聚，其中沉寂6年的女星閔孝琳是否參與成為焦點。她自與BIGBANG成員太陽結婚、生子後淡出演藝圈，這次若確認回歸，無疑將掀起話題。

▲閔孝琳有機會回歸螢光幕。（圖／翻攝自Instagram／hyorin_min）



節目預計於今年7月首播，內容圍繞《Sunny》七位主角演員的友誼旅程，呈現她們在各自人生階段後再度相聚的溫馨時刻。製作團隊表示，《I'm Sunny Thank You》將以「再會」為主軸，傳遞友情、回憶與成長的深刻情感，「除了賞心悅目的旅遊畫面，也將帶來溫暖又真實的故事，敬請期待」。

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2011年上映的電影《Sunny》當年創下745萬觀影人次佳績，在韓國國內外廣受喜愛，更被日本、中國大陸等地翻拍。片中飾演「七公主」的七位演員也因此一炮而紅，並維持15年不變的深厚友誼，讓人津津樂道。

目前已確定出演的成員為姜素拉，她當年以片中年輕春花一角展現女漢子魅力，留下深刻印象。觀眾關心的焦點也集中在「七公主」還有哪些成員將一同現身、她們將前往何處展開旅程，以及是否能再現當年《Sunny》帶來的感動。該節目預計於7月在MBC開播，勢必成為暑期最受矚目的回憶系綜藝之一。