快訊／林依晨親自發文報喜！　「二寶緊抓大拇指」兒子小手萌翻

記者黃庠棻／台北報導

42歲的林依晨與老公林于超結婚10年，育有3歲女兒「小小林」，今（16）日證實已於幾天前生下男寶寶，母子平安。稍早她也在社群網站上發文，並曬出一張二寶緊抓著大拇指的照片，畫面相當可愛、溫馨。

▲林依晨發文。（圖／翻攝自Instagram／linyichen.ariellin）



林依晨稍早在社群網站上發文，與粉絲分享了詩人Kim McMillen的作品，寫下「當我真正開始愛自己，我才認識到，所有的痛苦和情感的折磨，僅僅是在提醒我的生活背離了真實的自己，今天我明白了，這叫『真實』。」

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▲林依晨發文。（圖／翻攝自Instagram／linyichen.ariellin）

文末，林依晨寫道「我們無需再害怕生命中的爭論、衝突，或是任何出現在與我們自己，或與其他人之間的問題，因為即使是星星也會有碰撞在一起的時候，而從它們的撞擊中，新的世界將會誕生，今天我知道，這，就是『生命』」，親自向大眾分享了她迎來二寶的好消息。

▲林依晨發文。（圖／翻攝自Instagram／linyichen.ariellin）



【林依晨全文】

最近看到Kim McMillen寫的一首詩，不能不分享給你們，也與大家分享迎接新生命的喜悅、對孩子們的祝福與期許～

當我真正開始愛自己，我才認識到，所有的痛苦和情感的折磨，僅僅是在提醒我的生活背離了真實的自己，今天我明白了，這叫「真實」。

當我真正開始愛自己，我才懂得當我將自己的意願強加於人時，是多麼地冒犯無禮，即使那時我知曉時機尚未成熟，那個人也未做好準備，即便那個人就是我自己……今日我明白，這叫做「尊重」。

當我開始真正愛自己，我不再苛求不一樣的人生，我明白任何發生在我身邊的事，都是對我成長的邀約，今天我明白，這叫做「成熟」。

當我真正開始愛自己，我才明白在任何情況下，我其實一直處於恰好的時機、恰好的地方，而每件事的發生也都恰如其分，由此我得以平靜，因此我稱之為「自信」。

當我開始真正愛自己，我不再揮霍自己的生命和時間，不再去擘畫波瀾壯闊的未來，今天的我只做能為我帶來喜悅和幸福的事，做那些我所熱愛且能鼓勵我心的事情，用我特有的方式、按照自己的節奏，今日我知曉，這叫做「簡單」。

當我開始真正愛自己，我開始遠離一切不健康的東西。不論是飲食、人物、事情亦或環境，遠離拖累我、讓我背離了真實自我的一切，以前我稱呼為「有益健康的利己主義」，今天我知道，這其實是「自愛」。

但我開始真正愛自己，我不再總想永遠做到正確，從那時起，我犯錯的時候反而更少了，現在我發現那就是「謙遜」。

等我真正愛自己，我不再繼續沈溺於過去，也不再為明天而憂慮，如今，我只活在一切正在發生的當下，今天，我活在此時此地，如此日復一日，而我稱這為「完美」。

當我真正愛自己，我明白，我的思慮擾亂了自我，使我變得了無生趣。但當我與本心相連，心靈的力量就成為了我堅強的後盾，今日我稱這種連結為「心靈的智慧」。

我們無需再害怕生命中的爭論、衝突，或是任何出現在與我們自己，或與其他人之間的問題，因為即使是星星也會有碰撞在一起的時候，而從它們的撞擊中，新的世界將會誕生，今天我知道，這，就是「生命」。