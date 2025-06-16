唱完WATERBOMB留下禿頭陰影！　25歲人氣女偶像首認植髮：我植了3571株

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女偶像李彩演過去以限定女團 IZ*ONE出道，她後來以solo身份出道，推出〈KNOCK〉等歌大受好評，活躍於樂壇。過去受邀參加夏季盛典「WATERBOMB水炸彈」，卻出現脫髮的評論，導致她心靈層面大受傷害，日前出演《認識的哥哥》首度承認為此植髮，震驚所有主持群，也讓粉絲心疼「偶像不好當」、「原來跑去植髮了」。

▲▼李彩演出演WATERBOMB被拍到髮際線較稀疏。（圖／翻攝自JTBC YouTube）



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李彩演2024年第一次參加夏季盛典「WATERBOMB水炸彈」，為了帶來完美舞台，她盡心準備，就連頭髮兩側較稀疏的地方都用髮粉遮住髮際線，希望表現出最美的面貌，然而音樂祭主打玩水，舞台會噴水外，觀眾也備有水槍往上噴，使得她的髮粉全部掉光，甚至被拍下兩側稀疏的禿感，韓網因而出現評論「李彩演是不是有脫頭危機」。

▲李彩演首認植髮。（圖／翻攝自JTBC YouTube）

時隔1年，李彩演前出演《認識的哥哥》首度承認心理有陰影，也擔心之後如果還要出演WATERBOMB勢必得改善問題，因此看到留言沒多久後就跑去植髮，大方表示：「我總共植了3571株毛囊。」震驚所有主持人，就連前輩Narsha都表示：「超過3000株是算多的數量！」

得知李彩演為美做得努力，姜虎東（姜鎬童）感嘆：「現在的偶像歌手很偉大，上個禮拜見才剛染頭髮，這禮拜見又以其他顏色變身。」時不時要漂髮、染髮做造型，偶像的辛苦連身為藝人的姜虎東都感到震撼。