洪詩曝二胎性別「跟過世愛犬有關」　1歲半女兒看超音波照秒猜中

記者黃庠棻／台北報導

女星洪詩2023年和男星李運慶登記結婚後，隔年1月迎來女兒「哺哺」的誕生，沒想到事隔1年半，夫妻倆喜迎二寶，讓外界又驚又喜，好消息公開之後，她時常會在社群網站上分享懷二胎的日常。今（16）日又驚喜曝光第二胎的性別。

▲洪詩公開二胎性別。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

洪詩16日在社群網站上寫下長文，坦言「生一男一女是我最一開始的人生想像，可能是因為我家就是兩姐弟的關係，加上覺得兒子、女兒都有的話，感覺很完美，都能體驗到」，不過有了女兒之後，她的心態便開始改變，認為「男生、女生這件事，好像都變得沒有很重要，只要平安順產」媽媽、寶寶健康就好。

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▲洪詩公開二胎性別。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

後來，洪詩經歷愛犬Boogie離世，在道別前她跟狗女兒說「如果有緣，妳來當我的小孩哦」。沒想到夫妻倆在公開寶寶性別之前，給女兒「哺哺」看了超音波的照片，女兒馬上說希望是「妹妹」，而老公李運慶則猜測是男生，最後的答案公開是「女兒」，夫妻倆開心迎來女寶寶。

▲洪詩公開二胎性別。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

此外，洪詩與李運慶揭曉性別並沒有特別舉辦派對慶祝，夫妻倆透露因為寶寶有「準突變型脆折症」的關係，她早就猜到有很大機率會是女生，同時分享二胎的小名取叫「那那」。而洪詩二胎性別公開後，網友也紛紛恭喜「姐妹互相陪伴好棒」、「兩個公主也不錯」、「祝福寶寶平安長大」。

▲洪詩公開二胎性別。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）