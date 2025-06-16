床墊、毯子不夠！SEVENTEEN超暖默默讓資源　製作人曝私下貼心舉動

記者吳睿慈／綜合報導

南韓全新綜藝《NANA bnb with SEVENTEEN》由「羅PD」羅暎錫攜手SEVENTEEN合作，他們前往民宿度過自給自足的日子，目中12人份的大餐結束後的洗碗山成為趣味話題，韓國論壇上網友笑稱：「這洗碗量是在辦喜宴嗎？」甚至有人直呼「光看肩膀都要脫臼了」。不過，節目也記錄了他們的暖心一面，床墊、毯子不夠時，他們默默讓出資源，獲得製作人肯定。

▼▲SEVENTEEN挑戰舞蹈隨機任務。（圖／Hami Video提供）



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《NANA bnb with SEVENTEEN》本週迎來最終章，羅PD又出招，隨機舞蹈考驗團體10年累積的所有主打歌曲，隊長S.COUPS自信滿滿地說「我們是翻跳團欸」，成員WOOZI則沒信心表示記不住走位，接著12人群魔亂舞，羅PD眼見場面失控大喊「夠了夠了！」沒有預期的混亂場面讓團員都不禁大喊超失敗！

▲SEVENTEEN展現廚藝實力。（圖／Hami Video提供）



當進行到歌曲〈HOME〉時，他們的舞步出現爭議，玟奎質疑「他們根本是在逛大街」，JOSHUA也吐槽「第一次看到這種編舞」，但S.COUPS瞪大雙眼解釋「這邊我們在走位啊」，HOSHI試圖喚醒記憶「這是演唱會版本」，勝寛最後一句「我們版本太多了，這是要付費才能觀看的」，引起全場爆笑。

遊戲環節笑料百出，SEVENTEEN迎來吃飯時間再次展現好手藝，THE 8自製特調辣醬受到全員好評，DINO讚不絕口「比市面上賣得還要好吃！」意外曝光連粉絲都驚訝的廚藝實力。

▲SEVENTEEN團結煮出一頓飯。（圖／Hami Video提供）



此外，據節目製作人申孝靜透露，拍攝時曾出現房間毯子和床墊不夠的情況，但SEVENTEEN完全沒有抱怨、默默讓出資源，這番幕後小故事曝光後，網友紛紛讚賞「成員超有禮貌又懂事」，為他們的敬業和團隊精神點讚。《NANA bnb with SEVENTEEN》共3集於Hami Video全台獨家上架。