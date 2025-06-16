「最強綠葉」鄭石勇54歲找到真愛！　害羞曝「同居生活」：其實我結婚了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星鄭石勇邁入50歲後，過去數度在《我家的熊孩子》徵婚，但多年來都無消無息，沒想到，他近日突然證實「要結婚了」，節目16日公開他分享喜悅的片段，引起全韓震驚，據了解，對方是小5歲音樂導演，兩人已經同居，為結婚做準備。

▲「最強綠葉」鄭石勇54歲找到真愛，節目上告白「其實已經我結婚了」。（圖／翻攝自SBS）

演員鄭石勇出道以來演過多部戲劇，《屍速列車》、《酒鬼都市女人們》、《和我老公結婚吧》、《來自地獄的法官》、《非常律師禹英禑》，戲外雖是單身，但因有著一張老成長相，戲內幾乎都演爸爸或已婚男子，他經常自虧很想談戀愛，卻沒遇到心儀對象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

出演多部戲劇，被封為「最強綠葉」，鄭石勇16日傳來好消息，在《同床異夢》證實有未婚妻，「其實我認為已經結婚了，我們自己是這樣認為」，兩人早已住在一起，甜蜜過著新婚生活。

▲鄭石勇過去就已經釋出滿滿戀愛感。（圖／翻攝自SBS）



鄭石勇透露未婚妻是J人，對於旅行會仔細地規劃，他則是隨性P人，喜歡跟著大隊走，因此兩人旅遊時非常互補，「很舒適，（旅行）一起相處著幾天，就想說未來繼續一起走下去也可以」，動了想要結婚的決心，約定相守一輩子。

▲▼鄭石勇放閃未婚妻「很可愛」。（圖／翻攝自SBS）



鄭石勇節目上放閃，自己是早睡的類型，但未婚妻從事音樂相關工作，經常到凌晨才睡，「每天起床時看到她還在睡，我就覺得很可愛。」全場發出羨慕聲音。