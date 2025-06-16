大陸短劇出現「一胎生99子」登熱搜！寶寶疊起來放…男主角直播回應

記者陳芊秀／綜合報導

大陸短劇崛起，尤其是直式畫面播出的短劇，每集僅2至3分鐘，又一口氣全劇上架，吸引大批觀眾轉向追短劇，今年更直接衝擊到長劇市場。同時短劇劇情大走無極限路線，最近出現一部古裝短劇，女主角一胎生下99個兒子，故事太瘋狂引發陸網批評「癲了」，更衝上微博熱搜第一，該劇男主角王宇威昨日（15）開直播回應。

▲大陸短劇出現「一胎生99子」的劇情引發爭議。（圖／翻攝自微博）

引發爭議的短劇劇情，描述女主角被下藥，意外與皇帝發生一夜情後懷孕，臨盆時一胎生下99個兒子，畫面更出現99個孩子被包巾包著躺在一起，還疊高成金字塔形狀，而女子一胎生99子被視為祥瑞之兆，接著還把孩子帶去進宮面聖，引發一連串事件。劇集一上線隨即引發議論，網友批評「雖然愛看短劇，但這麽顛的，觀眾也不太喜歡啊」、「這個世界最終癲成了我不認識的模樣」、「豬仔都沒有那麽多」、「不是一般誇張，居然還疊起來放」、「一胎99子？？太敢拍了，把我笑死到底有什麽好處啊哈哈哈哈～」、「就算你再不愛看爛劇，但它能爛成這樣，就不信你不想看」。

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▲陸網紛紛轉發短劇生99子的截圖，寶寶被疊起來放。（圖／翻攝自微博）

該劇男主角王宇威昨日（15）開直播，且昨天正好是國際父親節。他表示這部戲一定會大爆，讓他接演這部劇，「確實沒有看劇本就接了這部戲，癲是癲了點，就是大家不要帶腦子看就行了」。他主演的劇意外成了熱搜話題冠軍，坦言自己每天在橫店忍40度天氣，拍古裝戲演個好劇本，都沒有這部劇的網路聲量大，笑嘆「這麼癲的劇竟然能爆，我真的是……。」更笑問以後自己的代號不會叫「99孩子他爹」吧。

▲王宇威在該部短劇裡飾演皇帝，99個孩子的爹。（圖／翻攝自微博）

▲王宇威開直播回應，自己沒看劇本就接演了。（圖／翻攝自微博）

由於短劇劇情太離譜，網友發現該劇現在已經下架，連王宇威過去發表與該劇相關的短片也跟著消失。