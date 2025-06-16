ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

古裝男神機場遭私生瘋狂追逐
中醫師推「3大助減重穴位」
SJ利特《廚師的迫降》第二季開錄！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

柏木文香 林俊傑 雨琦 白馨儒 鄭家純 檀健次 馬景濤 蕭敬騰

大陸短劇出現「一胎生99子」登熱搜！寶寶疊起來放…男主角直播回應

記者陳芊秀／綜合報導

大陸短劇崛起，尤其是直式畫面播出的短劇，每集僅2至3分鐘，又一口氣全劇上架，吸引大批觀眾轉向追短劇，今年更直接衝擊到長劇市場。同時短劇劇情大走無極限路線，最近出現一部古裝短劇，女主角一胎生下99個兒子，故事太瘋狂引發陸網批評「癲了」，更衝上微博熱搜第一，該劇男主角王宇威昨日（15）開直播回應。

▲▼大陸短劇出現「一胎生99子」的劇情引發爭議。（圖／翻攝自微博）

▲大陸短劇出現「一胎生99子」的劇情引發爭議。（圖／翻攝自微博）

引發爭議的短劇劇情，描述女主角被下藥，意外與皇帝發生一夜情後懷孕，臨盆時一胎生下99個兒子，畫面更出現99個孩子被包巾包著躺在一起，還疊高成金字塔形狀，而女子一胎生99子被視為祥瑞之兆，接著還把孩子帶去進宮面聖，引發一連串事件。劇集一上線隨即引發議論，網友批評「雖然愛看短劇，但這麽顛的，觀眾也不太喜歡啊」、「這個世界最終癲成了我不認識的模樣」、「豬仔都沒有那麽多」、「不是一般誇張，居然還疊起來放」、「一胎99子？？太敢拍了，把我笑死到底有什麽好處啊哈哈哈哈～」、「就算你再不愛看爛劇，但它能爛成這樣，就不信你不想看」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼大陸短劇出現「一胎生99子」的劇情引發爭議。（圖／翻攝自微博）

▲▼大陸短劇出現「一胎生99子」的劇情引發爭議。（圖／翻攝自微博）

▲陸網紛紛轉發短劇生99子的截圖，寶寶被疊起來放。（圖／翻攝自微博）

該劇男主角王宇威昨日（15）開直播，且昨天正好是國際父親節。他表示這部戲一定會大爆，讓他接演這部劇，「確實沒有看劇本就接了這部戲，癲是癲了點，就是大家不要帶腦子看就行了」。他主演的劇意外成了熱搜話題冠軍，坦言自己每天在橫店忍40度天氣，拍古裝戲演個好劇本，都沒有這部劇的網路聲量大，笑嘆「這麼癲的劇竟然能爆，我真的是……。」更笑問以後自己的代號不會叫「99孩子他爹」吧。

▲▼大陸短劇出現「一胎生99子」的劇情引發爭議。（圖／翻攝自微博）

▲王宇威在該部短劇裡飾演皇帝，99個孩子的爹。（圖／翻攝自微博）

▲▼大陸短劇出現「一胎生99子」的劇情引發爭議。（圖／翻攝自微博）

▲王宇威開直播回應，自己沒看劇本就接演了。（圖／翻攝自微博）

由於短劇劇情太離譜，網友發現該劇現在已經下架，連王宇威過去發表與該劇相關的短片也跟著消失。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

短劇微短劇

推薦閱讀

29歲人妻護理師轉戰AV界！　I級身材解放「脫下制服」掀暴動

29歲人妻護理師轉戰AV界！　I級身材解放「脫下制服」掀暴動

16小時前

快訊／林依晨二寶生了！　平安產下男寶寶母子均安

快訊／林依晨二寶生了！　平安產下男寶寶母子均安

1小時前

王思佳代言2月「害廠商300萬泡湯」！產品賣不到10萬　受害2苦主慘賠

王思佳代言2月「害廠商300萬泡湯」！產品賣不到10萬　受害2苦主慘賠

4小時前

野生小禎露肩私服辣翻！　熱聊男友人…抖出「4萬元飯店帳單」　

野生小禎露肩私服辣翻！　熱聊男友人…抖出「4萬元飯店帳單」　

5小時前

白白當人妻4年「性生活遭羞辱」離婚！揭前夫身分…公公斥做人失敗

白白當人妻4年「性生活遭羞辱」離婚！揭前夫身分…公公斥做人失敗

6/15 11:04

林俊傑首爾場嘉賓是「大咖KPOP女偶像」！　被讚神仙合唱

林俊傑首爾場嘉賓是「大咖KPOP女偶像」！　被讚神仙合唱

14小時前

古裝男神機場遭私生飯瘋狂追逐！「拔腿衝進保姆車」驚險畫面曝光

古裝男神機場遭私生飯瘋狂追逐！「拔腿衝進保姆車」驚險畫面曝光

13小時前

鄭家純罕見曬日籍帥尪正臉照！「私下對話」曝光眾人笑：該跪算盤

鄭家純罕見曬日籍帥尪正臉照！「私下對話」曝光眾人笑：該跪算盤

15小時前

李康生爆「貢寮偷海膽」遭警帶回！　尷尬曝當天情況：玩水卻變海賊王

李康生爆「貢寮偷海膽」遭警帶回！　尷尬曝當天情況：玩水卻變海賊王

4小時前

唐綺陽運勢／雙魚感情主動點！牡羊有一見鍾情機會 獅子事業運旺

唐綺陽運勢／雙魚感情主動點！牡羊有一見鍾情機會 獅子事業運旺

5小時前

馬景濤18歲帥兒現況公開！「神複製爸爸基因」被讚根本是翻版

馬景濤18歲帥兒現況公開！「神複製爸爸基因」被讚根本是翻版

17小時前

五熊懷孕5月「開車停婦幼停車格」被開罰！見罰單心碎：我是真的孕婦

五熊懷孕5月「開車停婦幼停車格」被開罰！見罰單心碎：我是真的孕婦

23小時前

熱門影音

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜
林俊傑嘉賓是宋雨琦！　合唱〈Freak〉粉超嗨

林俊傑嘉賓是宋雨琦！　合唱〈Freak〉粉超嗨
富邦三本柱秀三振舞 李雅英耍小心機秒被南珉貞.李珠珢抓包XD

富邦三本柱秀三振舞 李雅英耍小心機秒被南珉貞.李珠珢抓包XD
記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童
楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜

楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜
李毓芬跳舞片

李毓芬跳舞片
楊謹華夫妻私下互動

楊謹華夫妻私下互動
館長上海合體汪小菲大讚：大陸很開放　脫口「台灣子彈滿天飛」

館長上海合體汪小菲大讚：大陸很開放　脫口「台灣子彈滿天飛」
周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了
伊能靜曝光秦昊追求細節 試圖用「年齡差＋小孩」逼退他

伊能靜曝光秦昊追求細節 試圖用「年齡差＋小孩」逼退他
「百萬BL男神」洪言翔素顏煮菜還是帥！忘記張哲偉名次…他傻眼：尊重

「百萬BL男神」洪言翔素顏煮菜還是帥！忘記張哲偉名次…他傻眼：尊重
程瀟傳訊息給前男友　對方秒回..旁人暗示：太巨星

程瀟傳訊息給前男友　對方秒回..旁人暗示：太巨星
梓梓凍卵後變胖「胸圍變大E」　曝有關心Dora「不是啦啦隊都這樣」

梓梓凍卵後變胖「胸圍變大E」　曝有關心Dora「不是啦啦隊都這樣」

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

謝盈萱認「稍微知道」劉品言懷孕　曾寶儀赴韓拜訪舒華喊：好心疼

謝盈萱認「稍微知道」劉品言懷孕　曾寶儀赴韓拜訪舒華喊：好心疼

金泰希被撩「全世界最漂亮」笑開花　當媽後曾容貌焦慮：學會擁抱自己

金泰希被撩「全世界最漂亮」笑開花　當媽後曾容貌焦慮：學會擁抱自己

Dora約會富商照網瘋傳「經紀人冷回應」　獵豔名單扯17位啦啦隊…PS乖姐揭真相

Dora約會富商照網瘋傳「經紀人冷回應」　獵豔名單扯17位啦啦隊…PS乖姐揭真相

45歲金泰希超仙登台「台灣越來越美」　想帶老公Rain來：看到我要打招呼喔！

45歲金泰希超仙登台「台灣越來越美」　想帶老公Rain來：看到我要打招呼喔！

郭書瑤北檢開庭：管委會找不到人　聽閨蜜劉品言懷孕「認了早知情」

郭書瑤北檢開庭：管委會找不到人　聽閨蜜劉品言懷孕「認了早知情」

AKIRA曝林志玲帶兒參加歌唱發表會！　笑喊「希望他當主唱」：是經驗談XD

AKIRA曝林志玲帶兒參加歌唱發表會！　笑喊「希望他當主唱」：是經驗談XD

館長進軍SWAG自豪「七次」起跳　陳沂猛提3cm...他駁：講得我很短

館長進軍SWAG自豪「七次」起跳　陳沂猛提3cm...他駁：講得我很短

伊能靜正面回應婚變傳聞！　慶秦昊47歲生日曝真實關係

伊能靜正面回應婚變傳聞！　慶秦昊47歲生日曝真實關係

看更多

【婚禮回憶殺】卡加布列島童年神曲炸場全場嗨翻

即時新聞

剛剛
剛剛
6分鐘前0

祖雄揭曉二寶性別！　煙霧炸出「佳娜嚇到當場跪地」

37分鐘前0

李連杰合體「御用兒子」謝苗！重現30年前神作一幕…互動勾回憶殺

40分鐘前1

全家飛上海給歐陽娜娜生日驚喜！歐陽龍最後一刻耍雷…歐陽妮妮傻眼

1小時前1

「最強綠葉」鄭石勇54歲找到真愛！　害羞曝「同居生活」：其實我結婚了

1小時前1910

快訊／林依晨二寶生了！　平安產下男寶寶母子均安

1小時前11

懷孕睡覺「天花板突掉數片輕鋼架」！　謝和弦妻卻遭房東要求賠償

1小時前34

郁方腰痛掛急診！見白紙黑字「醫療崩壞正在發生」呼籲：多體諒醫護

2小時前0

大陸短劇出現「一胎生99子」登熱搜！寶寶疊起來放…男主角直播回應

2小時前0

THE BOYZ鶴年無預警宣布暫停活動！　公告10句「4字原因」掀討論

3小時前21

張根碩罹癌2年沒拍戲！　好消息「簽進玄彬公司」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 29歲人妻護理師轉戰AV界！　I級身材解放「脫下制服」掀暴動
    16小時前3814
  2. 快訊／林依晨二寶生了！　平安產下男寶寶母子均安
    1小時前348
  3. 王思佳代言2月「害廠商300萬泡湯」！產品賣不到10萬　受害2苦主慘賠
    4小時前1012
  4. 野生小禎露肩私服辣翻！　熱聊男友人…抖出「4萬元飯店帳單」　
    5小時前47
  5. 白白當人妻4年「性生活遭羞辱」離婚！揭前夫身分…公公斥做人失敗
    6/15 11:043833
  6. 林俊傑首爾場嘉賓是「大咖KPOP女偶像」！　被讚神仙合唱
    14小時前3618
  7. 古裝男神機場遭私生飯瘋狂追逐！「拔腿衝進保姆車」驚險畫面曝光
    13小時前4
  8. 鄭家純罕見曬日籍帥尪正臉照！「私下對話」曝光眾人笑：該跪算盤
    15小時前5826
  9. 李康生爆「貢寮偷海膽」遭警帶回！　尷尬曝當天情況：玩水卻變海賊王
    4小時前122
  10. 唐綺陽運勢／雙魚感情主動點！牡羊有一見鍾情機會 獅子事業運旺
    5小時前2
ETtoday星光雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合