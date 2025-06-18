小孟老師／12星座運勢！ 射手仕途蒸蒸日上
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：自信帶來好運
感情：避免獨自多想
財運：增加賺錢管道
幸運色：蜂蜜色
貴人：摩羯
小人：牡羊
工作：業績節節高升
感情：焦慮導致不安
財運：投資獲利出清
幸運色：米白色
貴人：雙魚
小人：水瓶
工作：更加勤快工作
感情：多加主動出擊
財運：釐清理財規劃
幸運色：天藍色
貴人：金牛
小人：獅子
【土象星座】
工作：計畫順利推動
感情：變化互動方式
財運：儲蓄穩定增加
幸運色：香檳色
貴人：巨蟹
小人：雙子
工作：策畫好再執行
感情：以幽默感互動
財運：集中獲利標的
幸運色：原木色
貴人：雙子
小人：射手
工作：留意樹大招風
感情：心中頗有擔憂
財運：重新檢視標的
幸運色：亮面橘
貴人：水瓶
小人：處女
【水象星座】
工作：不宜過度自滿
感情：問題溝通順利
財運：財運之神降臨
幸運色：軍綠色
貴人：處女
小人：天蠍
工作：運勢不可言吉
感情：好好商議未來
財運：諮詢理財專員
幸運色：咖啡色
貴人：牡羊
小人：魔羯
工作：獲得同仁肯定
感情：追求成功率增
財運：發展協槓收入
幸運色：莓果色
貴人：天蠍
小人：天秤
【火象星座】
工作：自信帶來好運
感情：避免獨自多想
財運：增加賺錢管道
幸運色：蜂蜜色
貴人：摩羯
小人：牡羊
工作：順利解決危難
感情：傾聽就是陪伴
財運：獲利按部就班
幸運色：純白色
貴人：獅子
小人：金牛
工作：仕途蒸蒸日上
感情：主動轉變想法
財運：重視投資獲利
幸運色：銀白色
貴人：射手
小人：雙魚
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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