ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

古裝男神機場遭私生瘋狂追逐
中醫師推「3大助減重穴位」
SJ利特《廚師的迫降》第二季開錄！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

柏木文香 林俊傑 雨琦 白馨儒 鄭家純 檀健次 馬景濤 蕭敬騰

野生小禎露肩私服辣翻！　熱聊男友人…抖出「4萬元飯店帳單」　

娛樂報報／野生小禎私服辣翻　熱聊男友人…抖出「飯店帳單」

▲小禎日前出現在內湖一家咖啡廳，一身亮麗打扮很引人注意。（圖／讀者提供）

圖文／CTWANT

近日有時報周刊CTWANT讀者在台北市內湖的咖啡廳巧遇藝人胡盈禎（小禎），捕捉到她與一位男性友人喝咖啡，有說有笑互動熱絡。當天，小禎的打扮十分亮眼，身穿淺色系的露肩上衣，巧妙地展現出纖細的肩頸線條，下身則搭配時髦的豹紋長褲，在咖啡廳裡上演辣妹駕到。

據讀者表示，小禎與一位男性友人並肩而坐，兩人有說有笑，彷彿有說不完的話，氣氛十分融洽。小禎不時露出迷人的彎彎笑眼，實在電力十足，她全程沒分心，專注看著對方聊天，臉上洋溢著愉悅的神情，顯見心情極佳，也猜測兩人應該是無話不談的好友。

[廣告]請繼續往下閱讀...

娛樂報報／野生小禎私服辣翻　熱聊男友人…抖出「飯店帳單」

▲小禎當天與一位男性友人相約，期間兩人話題不斷，感覺得出交情不錯。（圖／讀者提供）

而期間，讀者也無意間聽到兩人的對話，提及了「四萬元的飯店錢都是我出的」，這不禁讓人聯想到，小禎的前夫李進良上個月帶著女兒Emma到北京出席汪小菲婚宴一事，不免好奇她口中這筆飯店費用，是否與那趟行程有所關聯。

娛樂報報／野生小禎私服辣翻　熱聊男友人…抖出「飯店帳單」

▲小禎數度笑彎了眼，與男友人有說有笑，互動熱絡。（圖／讀者提供）

小禎自2020年與李進良離婚後，儘管曾與「壁紙小開」丁春霆傳出緋聞，但她否認，她也曾提及自己現階段感情觀，不抗拒新戀情，也學著在家中卸下武裝，當著溫柔的女人，希望可以遇到一個「愛我到願意包容我的人」。

延伸閱讀
娛樂報報／李多慧拖病體敬業應援　撐笑容親切會粉絲
國票金還有戲1／「遲來的正義不是正義！」　耐斯阻擋國票金併購擴張淪最小金控
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

周刊王

推薦閱讀

29歲人妻護理師轉戰AV界！　I級身材解放「脫下制服」掀暴動

29歲人妻護理師轉戰AV界！　I級身材解放「脫下制服」掀暴動

12小時前

林俊傑首爾場嘉賓是「大咖KPOP女偶像」！　被讚神仙合唱

林俊傑首爾場嘉賓是「大咖KPOP女偶像」！　被讚神仙合唱

11小時前

白白當人妻4年「性生活遭羞辱」離婚！揭前夫身分…公公斥做人失敗

白白當人妻4年「性生活遭羞辱」離婚！揭前夫身分…公公斥做人失敗

21小時前

鄭家純罕見曬日籍帥尪正臉照！「私下對話」曝光眾人笑：該跪算盤

鄭家純罕見曬日籍帥尪正臉照！「私下對話」曝光眾人笑：該跪算盤

12小時前

野生小禎露肩私服辣翻！　熱聊男友人…抖出「4萬元飯店帳單」　

野生小禎露肩私服辣翻！　熱聊男友人…抖出「4萬元飯店帳單」　

2小時前

古裝男神機場遭私生飯瘋狂追逐！「拔腿衝進保姆車」驚險畫面曝光

古裝男神機場遭私生飯瘋狂追逐！「拔腿衝進保姆車」驚險畫面曝光

10小時前

馬景濤18歲帥兒現況公開！「神複製爸爸基因」被讚根本是翻版

馬景濤18歲帥兒現況公開！「神複製爸爸基因」被讚根本是翻版

14小時前

六月是夏天！蕭敬騰久違更新IG放閃Summer曬「甜蜜小指照」甜炸

六月是夏天！蕭敬騰久違更新IG放閃Summer曬「甜蜜小指照」甜炸

9小時前

五熊懷孕5月「開車停婦幼停車格」被開罰！見罰單心碎：我是真的孕婦

五熊懷孕5月「開車停婦幼停車格」被開罰！見罰單心碎：我是真的孕婦

19小時前

李康生爆「貢寮偷海膽」遭警帶回！　尷尬曝當天情況：玩水卻變海賊王

李康生爆「貢寮偷海膽」遭警帶回！　尷尬曝當天情況：玩水卻變海賊王

33分鐘前

新娘親妹妹竟是aespa Karina！　「素雅西裝裙裝現婚禮」賓客看到本人暴動

新娘親妹妹竟是aespa Karina！　「素雅西裝裙裝現婚禮」賓客看到本人暴動

6/14 17:34

台大5姬近況曝光！資工彌年收破億　剩1人在圈內

台大5姬近況曝光！資工彌年收破億　剩1人在圈內

6/13 17:30

熱門影音

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜
林俊傑嘉賓是宋雨琦！　合唱〈Freak〉粉超嗨

林俊傑嘉賓是宋雨琦！　合唱〈Freak〉粉超嗨
富邦三本柱秀三振舞 李雅英耍小心機秒被南珉貞.李珠珢抓包XD

富邦三本柱秀三振舞 李雅英耍小心機秒被南珉貞.李珠珢抓包XD
記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童
楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜

楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜
李毓芬跳舞片

李毓芬跳舞片
楊謹華夫妻私下互動

楊謹華夫妻私下互動
館長上海合體汪小菲大讚：大陸很開放　脫口「台灣子彈滿天飛」

館長上海合體汪小菲大讚：大陸很開放　脫口「台灣子彈滿天飛」
周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了
伊能靜曝光秦昊追求細節 試圖用「年齡差＋小孩」逼退他

伊能靜曝光秦昊追求細節 試圖用「年齡差＋小孩」逼退他
「百萬BL男神」洪言翔素顏煮菜還是帥！忘記張哲偉名次…他傻眼：尊重

「百萬BL男神」洪言翔素顏煮菜還是帥！忘記張哲偉名次…他傻眼：尊重
程瀟傳訊息給前男友　對方秒回..旁人暗示：太巨星

程瀟傳訊息給前男友　對方秒回..旁人暗示：太巨星
梓梓凍卵後變胖「胸圍變大E」　曝有關心Dora「不是啦啦隊都這樣」

梓梓凍卵後變胖「胸圍變大E」　曝有關心Dora「不是啦啦隊都這樣」

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

謝盈萱認「稍微知道」劉品言懷孕　曾寶儀赴韓拜訪舒華喊：好心疼

謝盈萱認「稍微知道」劉品言懷孕　曾寶儀赴韓拜訪舒華喊：好心疼

金泰希被撩「全世界最漂亮」笑開花　當媽後曾容貌焦慮：學會擁抱自己

金泰希被撩「全世界最漂亮」笑開花　當媽後曾容貌焦慮：學會擁抱自己

Dora約會富商照網瘋傳「經紀人冷回應」　獵豔名單扯17位啦啦隊…PS乖姐揭真相

Dora約會富商照網瘋傳「經紀人冷回應」　獵豔名單扯17位啦啦隊…PS乖姐揭真相

45歲金泰希超仙登台「台灣越來越美」　想帶老公Rain來：看到我要打招呼喔！

45歲金泰希超仙登台「台灣越來越美」　想帶老公Rain來：看到我要打招呼喔！

郭書瑤北檢開庭：管委會找不到人　聽閨蜜劉品言懷孕「認了早知情」

郭書瑤北檢開庭：管委會找不到人　聽閨蜜劉品言懷孕「認了早知情」

AKIRA曝林志玲帶兒參加歌唱發表會！　笑喊「希望他當主唱」：是經驗談XD

AKIRA曝林志玲帶兒參加歌唱發表會！　笑喊「希望他當主唱」：是經驗談XD

館長進軍SWAG自豪「七次」起跳　陳沂猛提3cm...他駁：講得我很短

館長進軍SWAG自豪「七次」起跳　陳沂猛提3cm...他駁：講得我很短

伊能靜正面回應婚變傳聞！　慶秦昊47歲生日曝真實關係

伊能靜正面回應婚變傳聞！　慶秦昊47歲生日曝真實關係

看更多

【全糖珠珠寶貝已上線】李珠珢穿學生服首度開唱中文歌！

即時新聞

剛剛
剛剛
26分鐘前0

捲永野芽郁緋聞！金武俊《新聞主播》結局戲份惹議…網：被默默換掉

33分鐘前21

李康生爆「貢寮偷海膽」遭警帶回！　尷尬曝當天情況：玩水卻變海賊王

57分鐘前0

小孟老師／12星座運勢　天蠍突破感情瓶頸

1小時前14

王思佳代言2月「害廠商300萬泡湯」！產品賣不到10萬　受害2苦主慘賠

1小時前2

唐綺陽運勢／雙魚感情主動點！牡羊有一見鍾情機會 獅子事業運旺

2小時前6

野生小禎露肩私服辣翻！　熱聊男友人…抖出「4萬元飯店帳單」　

9小時前53

六月是夏天！蕭敬騰久違更新IG放閃Summer曬「甜蜜小指照」甜炸

10小時前20

古裝男神機場遭私生飯瘋狂追逐！「拔腿衝進保姆車」驚險畫面曝光

11小時前1718

林俊傑首爾場嘉賓是「大咖KPOP女偶像」！　被讚神仙合唱

11小時前84

蔡琴被示愛突喊「拒當巧克力」　嘲諷陳水扁：我不想坐牢！

讀者迴響

熱門新聞

  1. 29歲人妻護理師轉戰AV界！　I級身材解放「脫下制服」掀暴動
    12小時前249
  2. 林俊傑首爾場嘉賓是「大咖KPOP女偶像」！　被讚神仙合唱
    11小時前3418
  3. 白白當人妻4年「性生活遭羞辱」離婚！揭前夫身分…公公斥做人失敗
    21小時前3833
  4. 鄭家純罕見曬日籍帥尪正臉照！「私下對話」曝光眾人笑：該跪算盤
    12小時前5425
  5. 野生小禎露肩私服辣翻！　熱聊男友人…抖出「4萬元飯店帳單」　
    2小時前6
  6. 古裝男神機場遭私生飯瘋狂追逐！「拔腿衝進保姆車」驚險畫面曝光
    10小時前4
  7. 馬景濤18歲帥兒現況公開！「神複製爸爸基因」被讚根本是翻版
    14小時前1013
  8. 六月是夏天！蕭敬騰久違更新IG放閃Summer曬「甜蜜小指照」甜炸
    9小時前103
  9. 五熊懷孕5月「開車停婦幼停車格」被開罰！見罰單心碎：我是真的孕婦
    19小時前4031
  10. 李康生爆「貢寮偷海膽」遭警帶回！　尷尬曝當天情況：玩水卻變海賊王
    33分鐘前41
ETtoday星光雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合