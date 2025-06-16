野生小禎露肩私服辣翻！　熱聊男友人…抖出「4萬元飯店帳單」　

▲小禎日前出現在內湖一家咖啡廳，一身亮麗打扮很引人注意。（圖／讀者提供）

圖文／CTWANT

近日有時報周刊CTWANT讀者在台北市內湖的咖啡廳巧遇藝人胡盈禎（小禎），捕捉到她與一位男性友人喝咖啡，有說有笑互動熱絡。當天，小禎的打扮十分亮眼，身穿淺色系的露肩上衣，巧妙地展現出纖細的肩頸線條，下身則搭配時髦的豹紋長褲，在咖啡廳裡上演辣妹駕到。

據讀者表示，小禎與一位男性友人並肩而坐，兩人有說有笑，彷彿有說不完的話，氣氛十分融洽。小禎不時露出迷人的彎彎笑眼，實在電力十足，她全程沒分心，專注看著對方聊天，臉上洋溢著愉悅的神情，顯見心情極佳，也猜測兩人應該是無話不談的好友。

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▲小禎當天與一位男性友人相約，期間兩人話題不斷，感覺得出交情不錯。（圖／讀者提供）

而期間，讀者也無意間聽到兩人的對話，提及了「四萬元的飯店錢都是我出的」，這不禁讓人聯想到，小禎的前夫李進良上個月帶著女兒Emma到北京出席汪小菲婚宴一事，不免好奇她口中這筆飯店費用，是否與那趟行程有所關聯。

▲小禎數度笑彎了眼，與男友人有說有笑，互動熱絡。（圖／讀者提供）

小禎自2020年與李進良離婚後，儘管曾與「壁紙小開」丁春霆傳出緋聞，但她否認，她也曾提及自己現階段感情觀，不抗拒新戀情，也學著在家中卸下武裝，當著溫柔的女人，希望可以遇到一個「愛我到願意包容我的人」。

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