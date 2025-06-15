六月是夏天！蕭敬騰久違更新IG放閃Summer曬「甜蜜小指照」甜炸

記者劉宛欣／綜合報導

金曲歌王蕭敬騰與經紀人老婆Summer（林有慧）在2024年成婚，如今婚後生活甜蜜穩定，兩人偶爾的低調放閃總能引起粉絲熱烈關注。近日，蕭敬騰工作行程滿檔，Instagram已經停更將近一個月，15日親自上傳一組與老婆的合照，大方曬恩愛，還幽默寫下「更新嘍…鼓掌」。

▲蕭敬騰和老婆曬恩愛，引起討論。（圖／翻攝自蕭敬騰Instagram）

蕭敬騰睽違一個月，15日在Instagram更新和老婆的甜蜜系列合照，照片中可以看到，夫妻倆打扮休閒，現身在一家小吃店開心用餐，眼前擺滿熱湯、麵食和小菜。不過最引人注目的，是照片中小倆口將各自左右手的小指頭碰在一起，仔細一看，指甲上竟然還畫著一樣的黃色笑臉美甲，童趣十足，甜度爆表。

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▲蕭敬騰和老婆做同款美甲。（圖／翻攝自蕭敬騰Instagram）

這組合照一曝光，留言區瞬間被網友洗版，紛紛留言大讚「太幸福了，雙人小指指，甜蜜不只一點點」、「許願 常常更新」、「好可愛的美甲」、「希望下次能多更新點合照」、「夏天越來越美了」，也有人留言提到他先前引發社群轟動的結婚誓詞，刻意寫下「六月是…」，得到本人回應「夏天」，展現對老婆滿滿的愛意。