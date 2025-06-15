古裝男神機場遭私生飯瘋狂追逐！「拔腿衝進保姆車」驚險畫面曝光

記者劉宛欣／綜合報導

大陸人氣男星檀健次，近年憑藉古裝劇《長相思》走紅，帥氣的古裝造型吸引大量粉絲支持，人氣居高不下，被封為「新一代古裝男神」。然而，隨著知名度攀升，他的私人生活也受到極大關注。近日他現身廣州機場時，就遭遇大批私生飯追逐，場面一度混亂，所幸在工作人員協助下順利脫困，驚險情況也讓不少粉絲心疼不已。

▲檀健次是新一代古裝男神。（圖／翻攝自檀健次微博）

根據網路上流傳的影片，檀健次當天準備經由VIP通道離開機場，但剛一現身，立刻引來現場私生飯的蜂擁而上。只見他低頭快跑，神情緊張，一路衝上接駁保姆車。現場工作人員反應迅速，立刻在通道口組成人牆，成功阻擋追逐人潮，才避免進一步混亂或受傷事件發生，整段過程驚險萬分。

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▲檀健次在機場被激進粉絲追著跑。（圖／翻攝自微博）

儘管剛歷經逃難場面，檀健次並未因此對粉絲失禮。他在車內稍作休息後，看到仍有不少理性粉絲在外守候支持，便特地從另一側車門走下車，親自與大家揮手致意，還露出親切笑容寒暄短暫片刻，舉止溫暖，也讓粉絲感動不已，直呼他不只是古裝帥哥，更是「寵粉暖男」。

事件曝光後，不少網友也紛紛呼籲理性追星，尊重偶像的私人空間，避免造成藝人和現場人員困擾與危險，理性粉絲也紛紛公開呼籲注意安全，同時也感謝工作人員的即時反應，避免了更嚴重的狀況發生。

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