蔡琴92歲母才摔跤！　堅持現身「恐是最後一次看女兒」掩面痛哭

▲蔡琴舉辦「不要告別」演唱會。（圖／記者李毓康攝）



記者翁子涵／台北報導

蔡琴今（15日）在Ticc舉辦第3場《不要告別》演唱會，特別在演唱會首度播放個人紀錄片，只見素顏接受訪問的蔡琴難得在螢幕上提及父母親身世，更講到媽媽辛苦拉拔養育四個小孩長大的往事，氣氛動容不已，令全場觀眾紛紛落淚，而她高齡92歲的母親今也現身觀眾席，蔡琴當場感性告白，媽媽也忍不住掩面痛哭，催淚不已。

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▲蔡琴92歲媽媽現身觀眾席。（圖／記者周宸亘攝）



唱完〈思慕的人〉後，蔡琴特別介紹在觀眾席的媽媽給粉絲，她化身小女孩直喊：「媽媽，媽媽妳在哪裡，看到妳了，妳年輕的時候那麼漂亮，現在還是漂亮！」更不捨透露前陣子媽媽摔了一跤，「她打給我弟弟說我一定要去看我女兒，說不定是這一生最後一次。」語畢，蔡琴大喊：「不可能！」讓媽媽當場情緒失控掩面痛哭，母女情深，令全場動容，紛紛跟著潸然淚下。

而紀錄片中，蔡琴感性地說：「媽媽為了怕我們走丟，每次洗澡時總會反覆問我：你叫什麼名字、你住哪，以她教育程度去保護小孩。」媽媽更為了融入外省家庭，盡心盡力地花了很多心思教小孩，就怕自己的孩子國語、台語都說不好，「有一次媽媽問我：媽媽是哪裡人，我回答說『媽媽是國語人』，結果我媽笑出來，我不知道她為什麼笑，可能她覺得很光榮，因為她教成功了，她的女兒才會這樣說。而後我出了台語專輯，我媽媽媽第一次聽到很驚訝，也很喜歡我唱的台語歌。」也因此她特別在演唱會獻唱〈思慕的人〉給媽媽。

蔡琴今晚一連演唱多首經典歌，台下聽得如癡如醉，見到滿場觀眾，她笑說：「今天是不要告別演唱會，票超乎我想像，兩天半就賣光，我好開心看到滿場的觀眾，我好感動，沒想到以我這樣的老女人，一出場還有滿堂彩，不得了了。」台下粉絲也熱情地狂喊「我愛你」，蔡琴也幽默回：「身分證留下來。」

